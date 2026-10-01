Wypadek przy basenie

Służby zostały powiadomione o potrąceniu na ul. Moniuszki około godz. 10. Na miejsce zdarzenia przebyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych od strony wojska w kierunku basenu. Schodziła już z przejścia, a pojazd jadący ul. Moniuszki w stronę ul. Królewieckiej nie zatrzymał się i nie ustąpił pierwszeństwa. Kobieta doznała urazu prawej ręki, najprawdopodobniej doszło do złamania nadgarstka. 68-letniemu kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy, o dalszych czynnościach zadecyduje prokurator. Sprawca potrącenia była trzeźwy - powiedział pracujący na miejsca zdarzenia policjant.