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Wypadek przy basenie

 Elbląg, Wypadek przy basenie
Fot. Anna Dembińska

Dziś (1 października) na ul. Moniuszki na przejściu dla pieszych została potrącona 59-latka. Kobieta ze złamaniem ręki została zabrana do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o potrąceniu na ul. Moniuszki około godz. 10. Na miejsce zdarzenia przebyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych od strony wojska w kierunku basenu. Schodziła już z przejścia, a pojazd jadący ul. Moniuszki w stronę ul. Królewieckiej nie zatrzymał się i nie ustąpił pierwszeństwa. Kobieta doznała urazu prawej ręki, najprawdopodobniej doszło do złamania nadgarstka. 68-letniemu kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy, o dalszych czynnościach zadecyduje prokurator. Sprawca potrącenia była trzeźwy - powiedział pracujący na miejsca zdarzenia policjant.


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Wypadek przy basenie
Wypadek przy basenie
Wypadek przy basenie
Wypadek przy basenie

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