Dawno temu w Elblągu…. Ponad 1000 uczniów ukończyło szkołę

Egzaminy w szkołach wyższych już się zakończyły, średnich jeszcze trwają, w szkołach ludowych trwają prace nad świadectwami dojrzałości. Ponad 1000 uczniów i uczennic opuści przed świętami szkołę i wkroczy w życie. I tak szkoły średnie i ludowe zakończy 491 chłopców i 452 dziewczęta. Do tego dochodzi jeszcze 24 abiturientów z liceum, 13 z realnego gimnazjum i 15 z Państwowego Gimnazjum. Łącznie szkołę ukończy ponad 1000 uczniów – pisała gazeta „Elbinger Tageblatt” 20 marca 1928 r.

Elbląska śpiewaczka wystąpi w Gimnazjum Realnym

Lola Polajewer-Wyprut, rodowita elblążanka, zaprasza 27 marca do Sali Gimnazjum Realnego na wieczorek, podczas którego usłyszymy piosenki i arie w jej wykonaniu. Lola Polajewer-Wyprut uzyskała bardzo dobre wykształcenie muzyczne. Dwa lata była zatrudniona w Wielkiej Berlińskiej Operze Ludowej i niedawno zaśpiewała w radio w ramach prapremiery "Piękną Lou". Dyrektor muzyczny Gerhard Wagner będzie jej towarzyszył przy fortepianie (ET, sobota, 17.03.1928 r.).

Czy na dworcach pojawia się aparaty telefoniczne?

Często słyszy się głosy opowiadające się za postawieniem na peronach aparatów telefonicznych. Do tej pory odstąpiono do tego pomysłu z obawy, że zakłócałoby to i utrudniałoby ruch na peronach. Niemiecka kolej postanowiła na próbę uruchomić automaty telefoniczne na peronach w Berlinie na dworcu dalekobieżnym poczdamskim i na dworcu głównym w Dreźnie. Wprowadzenie tych urządzeń na innych dworcach będzie zależało od tego, czy urządzenia te sprawdzą się na wyżej wspomnianych dworcach (ET, środa, 21.03.1928 r.).

Butla z benzyną przyczyną pożaru

Dziś rano około godz. 7 straż pożarna została wezwana do domu przy ulicy Giermków 27028 (niem. Junkerstrasse). W sklepie zegarmistrza pana Richtera służąca podeszła za blisko butli z benzyną podczas zapalania ognia, butla eksplodowała i paląca się benzyna wylała się na ziemię. Na szczęście nikt nie został ranny, całe szczęście też nie doszło do większych szkód (ET, środa, 14.03.1928 r.).

Auto uderzyło w drzewo

Dziś w nocy niedaleko Pomorskiej Wsi (niem. Pomehrendorf) doszło do poważnego wypadku samochodowego. Jak udało nam się ustalić, było to auto z Elbląga, których pasażerowie: dwóch mężczyzn i jedna kobieta doznali obrażeń. Kobieta ma złamany obojczyk, jeden z mężczyzn ciężkie obrażenia ręki. Nie znamy jeszcze szczegółów tego zdarzenia. Jedyne co jest pewne to to, że kierowca był pijany. Auto wjechało z dużą prędkością w drzewo i zostało poważnie uszkodzone (ET, sobota, 17.03.1928 r.).

Wyskoczyła z jadącego pociągu

Wczorajszej nocy w pociągu osobowym jadącym na trasie Królewiec (niem. Koenigsberg) - Malbork (niem. Marienburg) zdarzył się przykry incydent. Pociąg przybywa planowo do Malborka o godz. 1.05. Krótko przed Bogaczewem (niem. Gueldenboden) ze znajdującego się w ruchu pociągu wyskoczyła około 40-letnia kobieta. Jadące w przedziale kobiety były tak zaskoczone, że nie pomyślały nawet o zaciągnięciu ręcznego hamulca. Dopiero w Elblągu kobiety zdały sprawozdanie z wypadku kierownikowi pociągu. Po czym zawiadomiono stację w Bogaczewie, by wszczęła poszukiwania za kobietą. Stwierdzono, że kobieta zapomniała wysiąść w Bogaczewie, wyskoczyła więc z pociągu i cudem nie doznała żadnych szkód (ET, wtorek, 20.03.1928 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"