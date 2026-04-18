Dawno temu w Elblągu… szukano spadkobierców

- Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych zmarł sierżant holenderskiej armii kolonialnej Wilhelm August Ladenthien z Elbląga, pozostawiając majątek pieniężny w wysokości ponad 240 marek. Rodzice zmarłego odeszli jakiś czas temu, a dalsza rodzina nie jest znana. Osoby uprawnione do dziedziczenia mogą uzyskać szczegółowe informacje w lokalnej komendzie policji - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Sukces „Lohengrina”

Wczorajsze przedstawienie „Lohengrin” odbyło się przy niemal całkowicie wyprzedanej widowni, a występy panów Krausa (Lohengrin), Dresslera (król), Schmiedeka (Telramund), Wilda (Herrufer) oraz pań Kleno (Elsa) i Kühnel (Ortrud) spotkały się z gorącym aplauzem. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Schweppe spisała się całkiem nieźle i przyczyniła się do sukcesu przedstawienia (AZ, sobota, 18.04.1903 r.).

Koncert wojskowy w Resursie Mieszczańskiej

W niedzielę w Resursie Mieszczańskiej odbędzie się koncert orkiestry 1. Warmińskiego Pułku Piechoty nr 150 pod osobistym kierownictwem pana Schmidta, oboisty sztabowego. Orkiestra, która wystąpiła tu już w Boże Narodzenie i spotkała się z ogromnym uznaniem, prezentuje naprawdę wysoki poziom, dlatego warto wziąć udział w tym koncercie (AZ, sobota,18.04.1903 r.).

Poranne zajęcia sprawdzają się w naszym systemie edukacyjnym

Wszystko wskazuje na to, że zajęcia poranne sprawdzają się w elbląskim systemie szkolnym. Po tym, jak w ubiegłym roku wprowadzono je w szkole im. Cesarzowej Augusty Wiktorii, wraz z początkiem roku szkolnego – o ile pozwalał na to plan zajęć – wprowadzono je również w Staromiejskiej Szkole dla Dziewcząt. W gimnazjum również dąży się do tego, aby popołudnia były w miarę możliwości wolne. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, wydaje się jednak, że wszystko pozostanie po staremu (AZ, sobota, 18.04.1903 r.).

Wypadek przy pracy

W czwartek rano czeladnik kowalski Friedrich Schacht zamieszkały przy Zewnętrznej Grobli Malborskiej (nien. Äußerer Marienburgerdamm) doznał złożonego złamania lewego podudzia, gdy podczas podnoszenia dekla kotła mocna żelazna belka uderzyła go w nogę (AZ, niedziela, 19.04.1903 r.).

Aresztowania w naszym mieście

W piątek po południu aresztowano w Elblągu robotnika Petera Lemke z ulicy Janowskiej (niem. Herrenstraße) – pod zarzutem kradzieży konia. Ponadto robotnik Leopold Karpiński z ulicy Giermków (niem. Junkerstraße) został wczoraj wieczorem w Elblągu zatrzymany na wniosek Królewskiej Prokuratury w Braniewie (niem. Braunsberg), a dziś przewieziony do sądu rejonowego w Braniewie (AZ, niedziela, 19.04.1903 r.).

Złote gody

We wtorek złote gody obchodzą Ludwig i Wilhelmine (z domu Kraft) Gehrmann, zamieszkali przy ulicy Huzarskiej 5 (niem. Ritterstraße). Państwo ci mieszkali wcześniej w Tropach Elbląskich (niem. Streckfuss), a później w miejscowości Maćkowy (niem. Matzken) koło Gdańska. Od kwietnia 1901 roku mieszkają w Elblągu (AZ, wtorek, 21.04.1903 r.).

Stwierdzono przypadki zachorowania na tyfus

W Jegłowniku (niem. Fichthorst) wybuchła epidemia tyfusu. Królewski lekarz okręgowy stwierdził już sześć przypadków tej choroby (AZ, środa, 22.04.1903 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Przed sądem ławniczym stanęli dziś robotnicy Johann i Joseph Schaffrin oraz Karl Barwig z Zawady (niem. Pangritz-Kolonie), oskarżeni o spowodowanie obrażeń ciała i znieważenie. Johann Schaffrin i Barwig zostali skazani na tydzień więzienia za znieważenie, a Karl Schaffrin na miesiąc więzienia za spowodowanie ciężkich obrażeń ciała (AZ, środa, 22.04.1903 r.).

Aresztowań ciąg dalszy

Wczoraj wieczorem, na wniosek tutejszego Królewskiego Sądu Rejonowego, aresztowano robotnika Jacoba Winklera z ulicy 3- Maja (niem. Johannisstraße). Ponadto zatrzymano bezdomnego mężczyznę oraz prostytutkę (AZ, czwartek, 23.04.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.