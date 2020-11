Dawno temu w Elblągu… trwał jarmark św. Marcina

Wczoraj rozpoczął się jarmark z okazji świętego Marcina. Już dziś na targu zbożowym można było dostrzec większe ożywienie. Wystawcy byli dziś zajęci rozstawianiem namiotów ze stoiskami. Na jarmarku przy Rosswiesen (dawny plac niedaleko dzisiejszej gazowni przy ul. Zagonowej - red.) od jakiegoś czasu rozpoczęły już działalność różnego rodzaju budy i karuzele. Na placu kręci się wiele elblążan, o wiele więcej niż w latach ubiegłych. Najważniejsze, by Bóg był na tyle łaskawy i zesłał dobrą pogodę, która mogłaby przyciągnąć jeszcze więcej ciekawskich kupujących - pisała gazeta "Elbinger Tageblatt" z 10 listopada 1925 roku.

Jarmark marciński trwa na całego. Już na ulicach prowadzących do jarmarku słuchać harmonijne dla ucha dźwięki wydobywane przez szczerze roześmianą młodzież grającą na różnych instrumentach. […] Łaskawa jak na tę porę roku jesienna pogoda przyciągnęła na Rummelplatz (teren niedaleko obecnej ulicy Zagonowej - red.) i targ zbożowy tłumy elblążan. Ten ostatni stoi pod znakiem toruńskich pierników. Nie zabrakło oczywiście innych stoisk z wieloma opatentowanymi przedmiotami, które można było niemal wszędzie nabyć w prezencie […]. Można było zakupić także praktyczne przedmioty takie jak ubrania z wełny, wysokiej jakości produkty z Berlina, pantofle i inne. […] Głowa przy głowie ludzie przedzierali się to w jedną to w drugą stronę, część osób wyodrębniała się z tłumu, by na chwilę zajrzeć do bud z różnościami albo przejechać się na karuzeli. Z każdej strony można było usłyszeć okrzyki radości i czuć było wszechogarniającą swobodę, jak gdyby ten dzień został stworzony po to, by wyrwać się z mozolnej codzienności i żyć tylko chwilą (ET, środa, 11.11.1925 r.).

W Elblągu grasują złodzieje

W godzinach wieczornych w niedzielę doszło do dwóch włamań do mieszkań. Jedno miało miejsce przy alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee), a drugie przy Wyspiańskiego (niem. Talstraße). Podczas pierwszego włamania ukradziono damski zegarek w kapsule razem z łańcuszkiem, pierścionek z brylantem, sygnet z inicjałami MR i parę czerwonobrązowych półbutów. Z kolei w mieszkaniu przy Wyspiańskiego łupem złodzieja padł jedynie banknot 50-markowy. […]

W ostatnim czasie dochodzi często w naszym mieście do włamań, jednak za każdym razem nie udaje się schwytać złodzieja. Wszelkie dane na temat domniemanych przestępców z gwarancją anonimowości można składać w dziale policji kryminalnej, ratusz, pokój 2a (ET, wtorek, 10.11.1925 r.).

Ukradziono rower

W niedzielę, 7 listopada, wieczorem o godz. 20 pewnemu ślusarzowi Willy'emu L. z Kazimierzowa (niem. Ellerwald III Trift) ukradziono rower, który mężczyzna zostawił bez nadzoru i zapięcia przed jedną z tutejszych gospód (ET, środa, 11.11.1925 r.).

Nowości w teatrze miejskim

W czwartek, 12 listopada o godz. 19.30 dyrekcja tutejszego teatru miejskiego zaznajomi nas z jednym z najnowszych szlagierów operetkowych pt. "Dziewczyna znad Renu". Muzykę stworzył Fritz Hartmann. Z kolei w piątek, 13 listopada w programie powtórka przyjętej w naszym mieście z wielkim uznaniem komedii pt. "Ogień krzyżowy". Następną nowość sprezentuje nam nasz teatr w niedzielę, 14 listopada. Tym razem będzie to krotochwila [krotochwila – utwór sceniczny, służący rozrywce. Posługuje się humorem sytuacyjnym, karykaturą, błazenadą i wyjaskrawieniem - Wikipedia], autorstwa znanych właśnie z tego gatunku literackiego Franza Arnolda i Ernsta Bacha pt. "Prawdziwy Jakub" (ET, czwartek, 12.11.1925 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt".