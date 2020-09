Dawno temu w Elblągu… Ukarany za złe traktowanie pracownicy

Zamieszkały w Adamowie (niem. Ellerwald 2) właściciel ziemski Wilhelm R. nieludzko traktował pracującą u niego od 7 lat Paulinę R. z Elbląga. Kobieta ma prawie 60 lat, jest chora i słaba. Do czasu gdy mogła pracować, oskarżony był dla niej miły, a gdy tylko zachorowała, była źle traktowana – czytamy w elbląskiej prasie z 1925 roku.

Paulina R. często była kopana i bita po twarzy tak, że miała siniaki i krwawiła. R. został oskarżony w spawie uszkodzenia ciała. Zebranych zdziwił fakt, że kobieta wypowiadała się przed sądem w delikatny, oszczędzający oskarżonego sposób o złym jej traktowaniu. […] Oskarżony został skazany za przestępstwo na 21 dni więzienia lub karę pieniężną w kwocie 120 marek (ET, sobota, 5 września 1925 r.).

Co działo się w weekend?

Ojczyźniany Związek Kobiet we współpracy z elbląskim Czerwonym Krzyżem rozpoczął w sobotę popołudniu w kinie Lichtspielhaus emisję filmu "Pomoc podczas nieszczęśliwych wypadków". Film zaprezentował w dość obrazowych kadrach wszelkiego rodzaju urazy i ich leczenie zgodnie z podstawową zasadą: "Lepiej nie podejmować się pomocy, jak ma się poszkodowanemu zaszkodzić". Film spotkał się z wielkim zainteresowaniem. Z kolei we wczorajszą niedzielę na placu Fryderyka Wilhelma (niem. Friedrich Wilhlem Platz, dzisiejszy plac Słowiański) w przerwie obiadowej odbył się koncert miejskiej kapeli teatralnej pod przewodnictwem dyrektora muzycznego Pelza. Podczas koncertu zbierano wśród słuchaczy chabry, kartki pocztowe i flagi na rzecz Czerwonego Krzyża (ET, 7 września 1925 r.).

Włamanie na Browarnej

W nocy z 5 na 6 września doszło do włamania do handlarza Waltera D. przy Browarnej (niem. Katanienallee). Złodzieje wykorzystali nieobecność handlarza i weszli przez wybitą szybę. Ukradli z kasy 15 marek, 70 tabliczek czekolady, pudełko, w którym znajdowało się 3/4 zawartości cygar marki Hofgunst […], pół tysiąca papierosów firmy Salem, Konstantin nr 23, Turkema i Triumph. Po sprawach nie ma żadnego śladu. O wszelkie informacje na ten temat prosi policja kryminalna, ratusz, pokój 4 (ET, poniedziałek, września 1925 r.).

Auta Komnicka bez przeszkód dotarły do Rosji

Jak podaje nadesłany telegram, dwa auta ciężarowe firmy Komnick pokonały trasę dwóch tysięcy kilometrów podczas jazdy próbnej. Mimo niesprzyjających warunków drogowych nie uzyskały żadnego punktu karnego i bez przeszkód dotarły do Moskwy (niem. Moskau) (ET, wtorek, 1 września 1925 r.).

Dyplom za długoletnią służbę

Dyplom uznania za długoletnią służbę otrzymała od Izby Przemysłowej i Handlowej w Elblągu urzędniczka Julia Richter z Elbląga za przepracowanie 20 lat w firmie S. Maltenfort (ET, wtorek, 1 września 1925 r.).

W poszukiwaniu zguby

Niesamowita historia miała miejsce w Młynarach (niem. Mühlhausen). Pewien właściciel ziemski Sch. sprzedał konia. Jak to zwykle bywa, zaraz po tym nastąpiło raczenie się jęczmiennym piwem. Następnego ranka przy kacu mężczyznę obleciał strach, że brakuje portfela z zawartością. Wszelkie poszukiwania w Młynarach i okolicy okazały się daremne. Mężczyzna przekopał więc […] metr po metrze okolicę widłami do gnoju. I nagle jest! Skarb leżał głęboko schowany. Rozpromieniony mężczyzna pobiegł do domu, by pokazać skarb swojej małżonce. Okazało się, że właściciel ziemski Sch. wieczorem zatroszczył się o swoje konie, potem zgubił portfel, który podczas sprzątania stajni dostał się na kupę gnoju, a gnój potem wraz z portfelem trafił do ziemi (ET, wtorek, 1 września 1925 r.).

Ukradziono rower

W nocy z 2 na 3 września Fritzowi Birnbaumowi skradziono w Aniołowie (niem. Rapendorf) koło Bogaczewa (niem. Guldenboden) z zamkniętego pomieszczenia rower. Jest to rower o marce "Alright" nr 112 234, lakierowany na czarno i ma czerwone ogumienie. Po sprawcy nie ma śladu. Na informacje czeka policja kryminalna, ratusz, pokój 2a (ET, piątek, 4 września 1925 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt".