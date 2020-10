Dawno temu w Elblągu…świętował klub piłkarski Hansa

Z okazji 15. rocznicy założenia Hansy V.f.R. Elbing klub zorganizował następujące mecze. Na boisku dla młodzieży pierwszym gwizdkiem rozpoczął pan Grunwald spotkanie, w którym starły się drużyna Danzig 1921 i Hansa. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla Hansy. Mimo że gdańska drużyna wystawiła mocną i zrównoważoną ekipę, udało jej się zdobyć w starciu z bardzo dobrze grającymi napastnikami Hansy tylko jedną honorową bramkę – czytamy w „Elbinger Tageblatt” z 12 października 1925 roku. [

Kontynuacja przygód "Tajemniczej Czwórki" w miejskim kinie

Miejskie kino oferuje w swoim programie kontynuację amerykańskiego filmu przygodowego pt. "Tajemnicza Czwórka". Już sam początek tego 30-aktowego filmu zapowiadał się dobrze i zapewniał niezłą rozrywkę, tak i trzecia część pt. "Wędrujący cień" i czwarta część pt. "Płonący szyb" zapowiadają moc sensacji i przygód tak, że podczas seansu pełni napięcia zapomnimy na pewno o naszej codzienności.

Dowodem na to, że tego rodzaju seanse trafiają w gust naszych widzów, jest frekwencja publiczności w naszym kinie. Z wielkim zainteresowaniem obserwujemy, z jak wielką niecierpliwością publiczność oczekuje zapowiedzi nowego programu. Tak samo było w przypadku tego programu. Nie dziwi już nas więc, że miejsca na widowni szybko się zapełniają. […] (ET, wtorek, 13.10.1925 r.).

Młodociani złodzieje rowerów złapani

Aresztowani zostali 13-letni złodzieje rowerów Herrmann R. z ulicy Loży (niem. Logenstraße, dzisiejsza ulica Pestalozziego) i Ernst L. z ulicy Andrzeja Struga (wcześniej ulica nazywała się Ilgnerstraße od nazwiska niemieckiego wynalazcy Ilgnera. Obecne miano nadano jej po 1945 r.) i Alfons R. z ulicy Wodnej (niem. Wasserstraße).

Chłopcy kradli z elbląskich sklepów i domów rowery. Zarekwirowano łącznie siedem rowerów i oddano w ręce właścicieli. Rowery były przerabiane w stajni Hermanna R., gdzie powstał specjalny warsztat. Chłopcy ukradli nawet nowy rower firmy Brennabor [Brennabor-Werke AG była niemieckim producentem wózków dziecięcych, rowerów, motocykli oraz przez dwie dekady napędzanych pojazdów silnikowych - Wikipedia] z korytarza przy ulicy Loży, który był wyposażony w specjalną zapinkę zabezpieczającą. Rower również znaleziono u R., który zdążył rozłożyć go już na części i pokryć smołą (ET, wtorek, 13.10.1925 r.).

Skazana za uderzenie inwalidy

Z powodu uszkodzenia ciała przed sądem stanęła dziś wdowa Maria T. z Elbląga. Oskarżona mieszkała razem z 60-letnim inwalidą Friedrichem B. Prawdopodobnie za jej namową jej 10-letni syn Fritz zachowywał się bezczelnie w stosunku do inwalidy, często się z niego wyśmiewał i pluł mu w twarz. Mężczyzna chcąc obronić się przed chłopakiem uderzył go kulą w plecy. Kobieta uderzyła wtedy inwalidę tak, że upadł na ziemię, złamał kość udową i leżał bez świadomości na ziemi. Za ten grubiański czyn wyznaczono Marii T. karę 75 marek lub 25 dni więzienia (ET, wtorek, 13.10.1925 r.).

Co nowego w teatrze?

W przyszły czwartek, 15 października o godz. 19.30 w miejskim teatrze odbędzie się powtórka pięcioaktowej sztuki ludowej pt. "Ścieżka kota" (niem. Katzensteg) Hermanna Sudermanna. Na to przedstawienie upoważnia abonament nr 2. Już dzisiaj zwracamy Państwa uwagę na premierę widowiska muzycznego cieszącego się dobrą sławą pt. "Hannerl" z oprawą muzyczną Franciszka Schuberta, które odbędzie się w piątek, 16 października. Widowisko to jest kontynuacją najsłynniejszej operetki pt. "Dom dla trzech panien" (niem. Dreimädelhaus") (ET, wtorek, 13.10.1925 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt".