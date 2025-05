Dawno temu w Elblągu…Ukradł pieniądze i wyjechał do Berlina

- Robotnikowi Friedrichowi R. zamieszkałemu przy ulicy Drugiej Niskiej (niem. Zweite Niederstraße) przed około trzema tygodniami ukradziono z zamkniętej szafki 80 marek, które skrzętnie oszczędzał. Jak się potem okazało, pieniądze ukradł mu dorosły syn, by za te nie wybrać się w podróż do Berlina - można było przeczytać w prasie w 1902 roku. O czym jeszcze pisały wówczas gazety?

Ukradł rodzicom pieniądze i wyjechał do Berlina

Robotnikowi Friedrichowi R. zamieszkałemu przy ulicy Drugiej Niskiej (niem. Zweite Niederstraße) przed około trzema tygodniami ukradziono z zamkniętej szafki 80 marek, które skrzętnie oszczędzał. Jak się potem okazało, pieniądze ukradł mu dorosły syn, by za te nie wybrać się w podróż do Berlina. Swojej siostrze, która teraz wyznała prawdę, dał w sekrecie 8 marek z ukradzionych pieniędzy. Nicpoń ten powinien teraz przebywać gdzieś w okolicy lub w samym Berlinie (AZ, piątek, 23.05.1902.).



Na Zakonne Uroczystości w Malborku przybędzie Cesarzowa

Jak dowidzieliśmy się z rzetelnego źródła, na mające się odbyć 5 czerwca uroczystości w Malborku (niem. Marienburg) przybędzie także Cesarzowa* (AZ, sobota, 24.05.1902 r.).

* chodzi o Augustę Wiktorię Fryderykę Ludwikę Feodorę Jenny, (ur. 22 października 1858 w Dłużku, zm. 11 kwietnia 1921 w Doorn w Holandii) – królową Prus i cesarzową niemiecką jako żonę Wilhelma II, ostatniego władcy Prus i Niemiec – Wikipedia.



Aresztowania w naszym mieście

W czwartkowy wieczór aresztowano robotnika Ernsta Schidlowskiego zamieszkałego przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße). Przed ośmioma dniami bowiem wtargnął on do mieszkania czeladnika murarskiego Juliusa również z ulicy Bożego Ciała i tak mocno pobił go wyrwaną nogą od krzesła, że ten doznał poważnych obrażeń i musiał natychmiast zostać przewieziony do szpitala, gdzie przebywa do tej pory. Do aresztowania doszło również przy ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergerstraße). Do aresztu trafił Emil Broscheit, który wczoraj wieczorem z innym mężczyzną dopuścił się tam rażącego występku i wywołał skandal (AZ, sobota, 24.05.1902 r.).



Na Wiśle zatonął statek

W czwartkowe popołudnie na Wiśle (niem. Weichsel) w pobliżu miejscowości Boręty* (niem. Barendt) zatonął statek o nazwie „Elster” wskutek nieszczęśliwego wypadku, którego przyczyny na razie nie ustalono. Statek należy do spółki akcyjnej „Glashütte” z miejscowości Ujście (niem. Usch) w prowincji poznańskiej i był odholowywany przez parowiec „Brandenburg” do Gdańska (niem. Danzig) w celu jego naprawy. Do zatonięcia doszło nagle. Na pokładzie na szczęście nie było załogi (AZ, wtorek, 27.05.1902 r.).

* Boręty – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Lichnowy na obszarze Wielkich Żuław Malborskich – Wikipedia.



Wypadek drogowy

Pewien rentier, który wcześniej był właścicielem ziemskim w Dąborwie (niem. Damerau)*, był wczoraj w trakcie przeprowadzki do Gdańska (niem. Danzig) i wraz z żoną i dziećmi jechał właśnie wozem w kierunku Tczewa (niem. Dirschau). Na drodze między Dąbrową a miejscowością Szpęgawsk (niem. Spangau) naprzeciw jego wozu zbliżała się załadowana drzewem furmanka, którego koń spłoszył się i uciekł. Wóz, w którym podróżował rentier Jarzynka z rodziną, uderzył w drzewo i całkowicie się roztrzaskał. Na szczęście mimo gwałtownego uderzenia pasażerowie nie odnieśli obrażeń. Spłoszony koń pobiegł bez wozu z powrotem do Dąbrowy (AZ, czwartek, 29.05.1902 r.).

*miejscowość położona na obszarze Wielkich Żuław Malborskich, oddalona o 13 km od miasta Malbork



Niewierny pracownik

Zamieszkały przy Placu Fryderyka Wilhelma (niem. Friedrich Wilhelm Platz, dzisiejszy Plac Słowiański) kupiec od jakiegoś czasu mówił, że jest ciągle okradany. Nie tylko z ubrań i artykułów gospodarstwa domowego, ale nawet z małych mebli, futer, koców itp. Obecnie ustalono, że większość kradzieży została dokonana przez robotnika Carla Kaisera z ulicy Löserstraße, który był zatrudniony jako faktor* u okradzionego mężczyzny. Podczas wczorajszego przeszukania jego mieszkania znaleziono i zarekwirowano dużą liczbę skradzionych rzeczy. Okazało się, że w kradzieżach brało udział więcej osób. Kaiser został aresztowany i skierowany do Królewskiego Sądu Okręgowego (AZ, czwartek, 29.05.1902 r.).

* dawniej pośrednik handlowy lub pośrednik w interesach



Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.