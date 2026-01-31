Dawno temu w Elblągu… paliło się na Traugutta

- Dziś rano krótko po godz. 6 straż pożarna została wezwana do domu przy ulicy Traugutta 59 (niem. Äußerer Mühlendamm). W sklepie mięsnym zapaliła się ławka oraz znajdujący się pod nią smalec, papiery itp. Po przybyciu straży na miejsce, pożar został już częściowo opanowany przez mieszkańców - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Komiczny incydent podczas imprezy w pewnej restauracji

Wczoraj wieczorem w jednej z restauracji miały odbyć się kręgle z nagrodami. Nie mogło zabraknąć kiełbasek. Sympatyczny restaurator przewidział to i przygotował kiełbaski na czas. W czterech miskach stały one w nieogrzewanym pomieszczeniu obok sali restauracyjnej. W dwóch miskach przygotowano również składniki potrzebne do przygotowania kiełbasek do smażenia, masło i smalec. Do osób zgromadzonych w gospodzie wkrótce dołączył mężczyzna, któremu towarzyszył większy kundel. Mężczyzna usiadł przy gościach, podczas gdy kundel wkrótce wkradł się do sąsiedniego pokoju. Nie miał pojęcia, że gospodyni przeznaczyła kiełbaski dla zwycięzców turnieju w kręgle i od razu zabrał się za pierwszą pełną miskę. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc nasz kundel nie spoczął, dopóki nie opróżnił wszystkich czterech misek. Na deser ogołocił jeszcze dwie miski do czysta ze smalcem i masłem. Niektórzy panowie już wcześnie poczuli ochotę na kiełbasę, więc gospodyni szybko pobiegła do sąsiedniego pokoju. Ale, o zgrozo, tam niestety nie było po niej ani śladu. Goście byli bardzo poruszeni wiadomością przekazaną przez kobietę o tym, co się stało i minęło trochę czasu, zanim znów zapanowała wesoła atmosfera, a na twarzach gości pojawiło się rozbawienie, gdy zobaczyli w kącie psa zadowolonego po sutej kolacji (AZ, środa, 21.01.1903 r.).

Klub rowerowy Cito zorganizował potańcówkę

W sobotę klub rowerowy „Cito” zorganizował w „Lwie” potańcówkę, która przebiegła w atmosferze ogólnego zadowolenia. Przerwy między poszczególnymi tańcami wypełniono udanymi solowymi występami, a sportowy charakter imprezy podkreślił znakomicie wykonany taniec męski, który w połączeniu z uroczo udekorowanymi rowerami i eleganckimi strojami rowerzystów stworzył harmonijny i spójny obraz. Dopiero wczesny poranek położył kres radosnej atmosferze i tanecznym nastrojom uczestników imprezy (AZ, czwartek, 22.01.1903 r.).

Uroczysty przemarsz wojska ulicami miasta z okazji urodzin cesarza

Lokalne stowarzyszenie wojskowe zorganizuje w poniedziałek wieczorem z okazji urodzin cesarza capstrzyk* z pochodniami. Parada rozpocznie się o godz. 20 na ulicy Powrotnej (niem. Kehrwiederstraße) i przejdzie przez 1-Maja (niem. Mühlendamm), Groblę św. Jerzego (niem. St. Georgendamm), 3-Maja (niem. Johannisstraße), Dworcową (niem. Bahnhofstraße), Janowską (niem. Herrenstraße), Św. Ducha (niem, Heiligengeiststraße), Stary Rynek (niem. Alter Markt), Pocztową (niem. Poststraße) do Placu Słowiańskiego (niem. Friedrich Wilhelm Platz, Plac Fryderyka Wilhelma). Przed ratuszem zostanie odegrana „modlitwa”. We wtorek rano odbędzie się nabożeństwo, a wieczorem w domu rzemiosła koncert, wykład i tańce (AZ, piątek, 23.01.1903 r.).

*wieczorny przemarsz oddziałów wojskowych, drużyn harcerskich lub innych organizacji ulicami miasta, zazwyczaj z orkiestrą (a niekiedy także z pochodniami), odbywający się w wieczór poprzedzający uroczystość z ich udziałem.

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.