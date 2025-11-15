Dawno temu w Elblągu… zamarzł pociąg

- Małżeństwu Schillerów z Pomorskiej Wsi (niem. Pomehrendorf) z okazji odbywających się 14 listopada złotych godów, przyznano wspaniały prezent w wysokości 30 marek - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Problemy z ogrzewaniem pociągu

Fakt, że pociąg zamarza w temperaturze 2 stopni Celsjusza, nie zdarza się zapewne zbyt często, a jednak dziś rano o godz. 7 przydarzyło się to osobowemu pociągowi pasażerskiemu przyjeżdżającemu z Bogaczewa (niem. Güldenboden). Kiedy ten sam przyjechał do Elbląga, odkryto, że przewody i kurki ogrzewania parowego między poszczególnymi wagonami zamarzły, co uniemożliwiło ogrzewanie pociągu, ponieważ podczas próby natychmiast pękł przewód i peron pokryła gęsta mgła parowa. Nie pozostało więc nic innego, jak rozmrozić zamarznięte przewody, najpierw za pomocą płonącej wełny czyszczącej, nasączonej wcześniej olejem, co trwało około 20 minut. Dopiero wtedy nieogrzewany pociąg mógł ruszyć dalej z 18-minutowym opóźnieniem (AZ, piątek, 07.11.1902 r.).

Złapano mężczyzn, którzy brali udział w napadzie na Nowym Polu

W nocy w stodole należącej do właściciela Bocka przy Zewnętrznej Grobli Malborskiej (niem Äußerer Marienburgerdamm) nasza policja dokonała udanego zatrzymania czterech osób, wielokrotnie karanych, podejrzanych o napad na panią T. we wtorek wieczorem na Nowym Polu (niem. Neustädterfeld). Chociaż stanowczo zaprzeczają popełnieniu przestępstwa, dwóch z nich zostało rozpoznanych jako członkowie bandy rabunkowej. Aresztowani to formierz Emil Gruetzmacher, marynarz Wilhelm Prang, kowal Herrman Schulz i robotnik Carl Rabenhorst. Podobno od dłuższego czasu mieszkali oni we wspomnianej stodole ze słomą (AZ, piątek, 07.11.1902 r.).

Pożar przy Studziennej

Wczoraj po południu około godz. 16 wezwano straż pożarną do mieszkania przy ulicy Studziennej 8 (niem. Lange Hinterstraße). Mieszkanka pierwszego piętra chciała powiesić w korytarzu zapaloną lampę, ale upuściła ją, a wyciekająca z rozbitej lampy nafta zapaliła się, nie powodując jednak większych szkód (AZ, piątek, 07.11.1902 r.).

Wypadł z wozu i zmarł

Woźnica Hildebrandt z miejscowości Świerki (niem. Tannsee), który wczoraj jechał swoim wozem z Malborka (niem. Marienburg) do Świerków, wypadł ze swojego wozu i leżał nieprzytomny na ziemi. Konie popędziły bez kierowcy do domu. Gdy kierowca został znaleziony, nie ruszał się. Zawieziono go do Świerków, gdzie wkrótce zmarł (AZ, sobota 08.11.1902 r.).

Trochę sztuki przy Starym Rynku

Pragniemy zwrócić uwagę naszych czytelników na trzy obrazy, które zostały wystawione na wystawie okiennej domu przy ulicy Stary Rynek 63 (niem. Alter Markt). Ich autorem jest tutejszy artysta pan Paul Ludwig. Na szczególną uwagę zasługuje obraz młodej dziewczyny, namalowany z natury, który zdradza, jeśli nie artystyczną rutynę, to pieczołowitość i zdroworozsądkowe podejście artysty. Również pozostałe obrazy, które przedstawiają naturę, są nastrojowe i wykonane świetnie pod względem technicznym (AZ, niedziela, 09.11.1902 r.).

Wyrwał torebkę i uciekł

W niedzielny wieczór służącej Marie Lindenblatt zamieszkałej przy ulicy Staromiejskiej Wałowej (niem. Altstädtische Wallstraße, dzisiejsza ulica Wałowa), która spacerowała ulicą Traugutta (niem. Äußerer Mühlendam) wyrwano gwałtownie torebkę w kształcie woreczka. Sprawcą był około 18-20 letni chłopak, który znajdował się w towarzystwie trzech mężczyzn. Młody mężczyzna spodziewał się, że w woreczku znajdzie prawdopodobnie portmonetkę z pieniędzmi. Znajdowały się jednak w niej jedynie dwa klucze do domu. Chłopak po swoim niecnym występku, uciekł ze swoimi koleżkami i niestety nie został schwytany (AZ, wtorek, 11.11.1902 r.).

Wykład dla Związku Kupieckiego w salonie Raucha

We wtorkowy wieczór w salonie Raucha odbędzie się wykład pt. „Klimat i odzież” dla członków Związku Kupieckiego, który wygłosi dr Max Lehder. Na to wydarzenie zapraszamy członków stowarzyszenia ze swoimi małżonkami (AZ, wtorek, 11.11.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.