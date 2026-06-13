Dawno temu w Elblągu…pojawił się cyrk

- Wraz z wzmożonym ruchem na kolei wzrasta także ryzyko kradzieży. Kieszonkowcy właśnie w tym czasie mają ręce pełne roboty. W pociągu pasażerskim, który przyjechał wczoraj wieczorem o godz. 18:32 z Królewca (niem. Koenigsberg) do Elbląga, podczas jazdy pewnemu mężczyźnie ukradziono z kieszeni spodni portfel z kwotą 20 marek. Konieczna jest zatem większa ostrożność ze strony pasażerów, zwłaszcza pań, które chętnie noszą portmonetki w tylnej kieszeni spódnicy lub w bocznej kieszeni luźnej kurtki - pisała elbląska prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

W ogrodach obecnie praca wre

W czerwcu w ogrodach jest mnóstwo pracy. Drzewa owocowe wymagają obfitego nawadniania, a owoce uprawiane na kratach należy przycinać, jeśli chcemy uzyskać obfity plon. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na szkodniki. Dojrzewają truskawki, podobnie jak porzeczki, ale zanim będzie można je zebrać i przygotować z nich wino, wymagają jeszcze pielęgnacji. Wczesne warzywa należy systematycznie podlewać, a do tego dochodzi jeszcze pielenie chwastów. Do tego dochodzi jeszcze ponowne obsadzanie pustych grządek. Zbieranie szparagów potrwa aż do dnia św. Jana, kiedy to nakazuje się przerwę. Również w ogrodach z kwiatami jest wiele do zrobienia. Jednak jak się mawia: „wiele pracy –wielka satysfakcja”. […] Miejmy nadzieję, że będzie to pomyślny rok! Wszystko na to wskazuje (AZ, czwartek, 11.06.1903 r.).

Schwytano złodziei

W nocy z poniedziałku na wtorek we Fromborku (niem. Frauenburg) z pralni skradziono dwa prześcieradła i 60 damskich koszul. Trzech mężczyzn uciekło na widok zbliżającego się strażnika. Dwóch łotrów zostało dziś zatrzymanych na ulicy Płk. Dąbka (niem. Angerstraße). Podali się za robotnika Nemenczicka i rzeźnika Schulza z Zalewa (niem. Saalfeld). Mieli przy sobie fałszywe dokumenty tożsamości (AZ, piątek, 12.06.1903 r.).

Wypadek na dworcu towarowym

Dzisiaj rano doszło do wypadku na tutejszym dworcu towarowym. Hamulcowy Friedrich Jodwirschat z Królewca (niem. Koenigsberg), który przybył pociągiem towarowym z Tczewa (niem. Dirschau) do Elbląga o godz. 10, został uderzony przez beczkę napełnioną naftą, która stoczyła się z wagonu na jego lewą nogę, w wyniku czego nie tylko stracił przytomność, lecz także doznał skomplikowanego złamania. Wezwano lekarza kolejowego, który założył mu pierwszy opatrunek. Następnie ranny musiał zostać przewieziony karetką do tutejszego szpitala miejskiego (AZ, piątek, 05.06.1903 r.).

Koncert koła śpiewaczego Liedertafel w Bażantarni

W niedzielę w Bażantarni (niem. Vogelsang) odbędzie się koncert poświęcony aktywnemu dyrygentowi elbląskiego koła śpiewaczego Liedertafel, dyrektorowi muzycznemu Rahlwesowi. W programie znajdzie się szereg nowo przygotowanych utworów, z których część zostanie również zaprezentowana podczas tegorocznego Prowincjonalnego Festiwalu Śpiewaczego. Koncert instrumentalny w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Miejskiej rozpocznie się w niedzielę o godz. 16, a występ Liedertafel o godz. 17. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać tej imprezie! (AZ, sobota, 06.06.1903 r.).

Nie samą pracą żyje człowiek

W niedzielę, 7 czerwca lokalna sekcja Niemieckiego Stowarzyszenia Asystentów Handlowych wraz z gośćmi zaproszonymi przez jego członków wybiera się na wycieczkę koleją nadzalewową do Kadyn (niem. Cadinen), Pęklewa (niem. Panklau), Łęcza (niem. Lenzen) i Nadbrzeża (niem. Reimannsfelde). Na przejazd, który rozpocznie się o godz. 15, zarezerwowano wagony. Program wycieczki gwarantuje uczestnikom różnorodne atrakcje i przyjemności (AZ, sobota, 06.06.1903 r.).

Cyrk Bauer ponownie w Elblągu

Cyrk Bauer przybył dziś rano z Olsztyna (niem. Allenstein) i rozbił swój namiot na Placu Ćwiczeń. Dzisiaj o godz. 20 odbędzie się uroczysty pokaz inauguracyjny, o którym ponownie informujemy (AZ, sobota, 06.06.1903 r.).

Kalendarz łowiecki

W czerwcu dozwolone jest polowanie wyłącznie na samce saren. Pozostała zwierzyna łowna jest w tym momencie pod ochroną (AZ, sobota, 06.06.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.