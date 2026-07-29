UWAGA!

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14-latek jechał (moto)"rowerem". Konsekwencje są znaczne

 Elbląg, 14-latek jechał (moto)"rowerem". Konsekwencje są znaczne

Uwaga, informacja ważna dla rodziców. 14-latek jechał bez uprawnień na "rowerze", który jest w rzeczywistości motorowerem elektrycznym lub nawet ma parametry motocykla... Kosztowało to jego rodzinę 1000 zł.

Policjanci z ruchu drogowego (patrol motocyklowy) zatrzymali w jednej z podpasłęckich miejscowości 14-latka, który poruszał się elektrycznym jak twierdził... "rowerem". Sytuacja zakończyła się wezwaniem na miejsce matki chłopca i ukaraniem jej mandatem w wysokości 1000 złotych, za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej.

Wobec 14-latka sporządzono wniosek do sądu rodzinnego oraz powiadomienie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z uwagi na brak oc pojazdu oraz... rejestracji.

Co więcej, pojazd miał także zatarty numer znamionowy stąd nie można było sprawdzić legalności pochodzenia. Ostatecznie trafił na lawetę i policyjny parking.


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