Przy Dąbrowskiego ma powstać osiedle domków

22 budynków jednorodzinnych z garażami ma powstać przy ul. Dąbrowskiego. Inwestor, którym jest osoba fizyczna, ubiega się właśnie o decyzję środowiskową, która jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Właścicielami czterech działek przy ul. Dąbrowskiego o łącznej powierzchni ok. 3 hektarów, są osoby fizyczne. Jedna z nich złożyła do elbląskiego ratusza wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

- Inwestycja obejmuje wydzielenie 22 działek o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m kw. pod budowę domów mieszkalnych o powierzchni zabudowy ok. 200 m kw. z dwoma kondygnacjami nadziemnymi (parter + poddasze użytkowe) lub jedną kondygnacją , o wysokości do 9,5 m oraz garaży. Planowane jest także wydzielenie działki pod wewnętrzną drogę dojazdową. Powierzchnia całkowita terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi ok. 3 ha – informuje Biuro Prezydenta Elbląga w odpowiedzi na nasze pytania.

Tzw. decyzja środowiskowa jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę takiej inwestycji. Kiedy miałaby ona powstać, tego na razie nie wiemy. Dodajmy, że to teren położony w okolicy rzeki Terkawki, w sąsiedztwie Okólnika.