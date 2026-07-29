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Przy Dąbrowskiego ma powstać osiedle domków

 Elbląg, Osiedle domów jednorodzinnych ma powstać na działkach oznaczonych niebieską linią (graf. ortofotomapa)
Osiedle domów jednorodzinnych ma powstać na działkach oznaczonych niebieską linią (graf. ortofotomapa)

22 budynków jednorodzinnych z garażami ma powstać przy ul. Dąbrowskiego. Inwestor, którym jest osoba fizyczna, ubiega się właśnie o decyzję środowiskową, która jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Właścicielami czterech działek przy ul. Dąbrowskiego o łącznej powierzchni ok. 3 hektarów, są osoby fizyczne. Jedna z nich złożyła do elbląskiego ratusza wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

- Inwestycja obejmuje wydzielenie 22 działek o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m kw. pod budowę domów mieszkalnych o powierzchni zabudowy ok. 200 m kw. z dwoma kondygnacjami nadziemnymi (parter + poddasze użytkowe) lub jedną kondygnacją , o wysokości do 9,5 m oraz garaży. Planowane jest także wydzielenie działki pod wewnętrzną drogę dojazdową. Powierzchnia całkowita terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi ok. 3 ha – informuje Biuro Prezydenta Elbląga w odpowiedzi na nasze pytania.

Tzw. decyzja środowiskowa jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę takiej inwestycji. Kiedy miałaby ona powstać, tego na razie nie wiemy. Dodajmy, że to teren położony w okolicy rzeki Terkawki, w sąsiedztwie Okólnika.


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