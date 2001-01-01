„Długotrwały brak odpowiedzi” (Głos z przeszłości, odc. 215)

- W majątku Oleśno, malarze zatrudnieni przy remoncie nie mogą wykonać zleconej im roboty z powodu braku pędzli – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedostateczna troska dyrekcji zespołu Różany o sprawy gospodarcze PGR Oleśno

"Dyrekcja zespołu Różany nie interesuje się sprawami gospodarczymi podległych jej majątków. Palącym zagadnieniem jest remont mieszkań dla robotników rolnych i odbudowa pomieszczeń gospodarczych. Prace budowlane i remontowe prowadzone są powoli z przestojami, które powoduje brak sprzętu. W majątku Oleśno, malarze zatrudnieni przy remoncie nie mogą wykonać zleconej im roboty z powodu braku pędzli. Innym przykładem lekceważącego stosunku do potrzeb tego majątku jest długotrwały brak odpowiedzi na alarmujące pisma kierownika majątku tow. Mioduszewskiego w sprawie naprawy przewodów wysokiego napięcia. Naprawa instalacji jest również konieczna dla doprowadzenia elektryczności, niezbędnej dla uruchomienia silników, które mogą być użyte w akcji omłotowej.

Mimo licznych pism kierownika majątku nic nie zrobiono również w sprawie remontu studzien. Wodę trzeba sprowadzać z odległości 2 km.

Wiele braków wykazuje też zaopatrzenie majątku Oleśno w siłę pociągową. Ze sprowadzonych 9 koni wybrakowanych w innych majątkach, pięć zupełnie nie nadaje się do pracy.

Jeśli tok pracy w tym majątku nie ulega poważniejszemu zahamowaniu jest to wyłącznie zasługą robotników rolnych, którzy uczciwie i z poświęceniem wypełniają swe obowiązki".

Nowa spółdzielnia produkcyjna powstała w Żurawcu

"W Żurawcu powstała nowa spółdzielnia produkcyjna, do której przystąpiło 16 chłopów mało i średniorolnych. Na przewodniczącego wybrano ob. Marcina Sasiela, na członków zarządu ob. ob. Rajtana, Arapinowicza i Przydarskiego.

Członkowie spółdzielni postanowili przeprowadzić elektryfikację części zabudowań nieposiadających dotychczas oświetlenia oraz naprawę 6 uszkodzonych pomp wodnych.

Spółdzielnia prowadzić będzie hodowlę bydła oraz nierogacizny".

Przygotowania do akcji Siewnej tematem narady kierowników PGR, POM i SOM Powiatu Elbląskiego

"W celu usprawnienia przebiegu omłotów w Państwowych Gospodarstwach Rolnych oraz omówienia zbliżających się zbiorów roślin okopowych, odbyła się ostatnio narada kierowników PGR, POM i SOM w Powiatowej Radzie Narodowej. Obradom przewodniczył kierownik wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium PRN tow. Kozyr.

W Państwowych Gospodarstwa Rolnych omłócono dotychczas przeszło 3500 q. zboża, przeważnie kwalifikowanego na zasiewy. W akcji omłotowej przoduje zespół PGR Elbląg. Niepomyślnie przedstawiają się omłoty w zespole Nowakowo, gdzie zbiory zbóż nastąpiły ze znacznym opóźnieniem.

W wyniku narady postanowiono zastosować dla majątków, w których przebieg omłotów jest niezadowalający, jak najdalej idącą pomoc sąsiedzką oraz spowodować przerzuty maszyn z okolicznych POM i SOM.

Na naradzie opracowano również wytyczne dla wszystkich zespołów PGR w związku z przygotowaniami do zbiorów roślin okopowych".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 253, 1950 r.

