„Do 19 pracowałam zawodowo, a teraz pracuję społecznie” (Głos z przeszłości, odc. 240)

Zakłady Przemysły Torfowego doceniając znaczenie szkolenia kadr, postanowiły w roku bieżącym przeszkolić na kursach 249 pracowników, przeważnie robotników, zatrudnionych w poszczególnych zakładach produkcyjnych.Dotychczas przeszkolono 145 pracowników torfiarstwa

Świetlica Centrali Rybnej w Elblągu nie spełnia swego zadania

„Pomimo że od otwarcia świetlicy w Centrali Rybnej minęło już kilka miesięcy, robotnicy dotychczas jeszcze nie mogą z niej korzystać. Świetlica nie posiada niezbędnych mebli, radia, biblioteki i gier. Starania w dyrekcji CR w Gdyni o wyposażenie świetlicy nie odnoszą żadnego skutku. Czyżby naprawdę dyr. Centrali Rybnej uważała, że robotnicy nie powinni mieć urządzonej świetlicy?”

Dobry przykład

„Pomimo że minęła dawno godzina 19 w sklepie Społecznym Zakładów Mleczarskich Kartuzy przy ulicy Kościuszki panował w dniu 20 bm. ożywiony ruch. Ekspedientka w czystym białym fartuchu szybko odmierzała masło.

- Dla obywatelki pół kilograma, w tej chwili proszę.

Następny.

Kolejka szybko posunęła się naprzód. Przechodnie ze zdziwieniem spoglądali na czekających. Przecież już dawno minął czas zamknięcia sklepu. Jeden z kupujących, nie będąc pewny, czy opłaca się czekać, podszedł do bufetu i zapytał:

- Proszę obywatelki, czy mamy czekać, czy będziemy wszyscy obsłużeni?

Z uśmiechem na twarzy ekspedientka odpowiedziała:

- Naturalnie, jak już długo czekaliście, to nie możecie odejść bez masła. Do 19 pracowałam zawodowo, a teraz pracuję społecznie.

W kolejce panował idealny porządek. Ustały nawet głośne rozmowy. Nikt nie zakłócał pracy ekspedientki. Kupujący docenili jej ofiarność. Odchodząc z masłem mówili po cichu do widzenia, dziękuję. Było to podziękowanie za socjalistyczny stosunek do pracy, za społeczne podejście do potrzeb pracujących”.

Szkolenie pracowników w Zakładach Przemysłu Torfowego

„Zakłady Przemysły Torfowego doceniając znaczenie szkolenia kadr, postanowiły w roku bieżącym przeszkolić na kursach 249 pracowników, przeważnie robotników, zatrudnionych w poszczególnych zakładach produkcyjnych.Dotychczas przeszkolono 145 pracowników torfiarstwa.

W IV kwartale b. roku organizuje się liczne kursy, na których zostanie przeszkolonych dalszych 114 torfiarzy. W dniu 18.10 br. rozpoczyna się 3-tygodniowy kurs laborantów torfiarskich dla 12 uczestników, 23.10 br. – tygodniowy kurs bezpieczeństwa i higieny pracy dla 30 uczestników, 24.10 – br. - 10-tygodniowy kurs księgowych dla 23 uczestników. Od 26.10 br. w Domu Turystycznym w Elblągu odbywać się będzie 2-tygodniowy kurs torfiarskich dla torfmistrzów i zmianowych. Kurs ten obejmuje 20 uczestników. Tyluż słuchaczy zostanie również przeszkolonych na ostatnim w tym roku tygodniowym kursie planowania gospodarczego”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 267, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.