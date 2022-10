"Duże braki w dyscyplinie partyjnej" (Głos z przeszłości, odc. 61)

- W świetlicy Zakładów Mechanicznych odbyła się uroczysta akademia zorganizowana ku czci gen. Świerczewskiego w związku z trzecią rocznicą śmierci bojownika o wyzwolenie klasy robotniczej – pisała prasa w 1950 r.

Co pisała lokalna prasa w 1950 roku? Dziś w naszym przeglądzie odwiedzimy nie tylko Elbląg, ale też Milejewo i Tolkmicko. Zapraszamy na podróż w czasie.

Podnieść dyscyplinę partyjną. Poziom ideologiczny członków organizacji wiejskich. Konferencja gminna PZPR w Milejewie

Konferencja gminna organizacji partyjnej w Milejewie, w powiecie elbląskim, zwróciła przede wszystkim uwagę na sprawy szkolenia ideologicznego i wzmocnienia dyscypliny partyjnej. Sprawozdanie z działalności komitetu gminnego złożył sekretarz Franciszek Lorek. Sprawozdawca wskazał na niedostateczne rezultaty akcji uświadamiającej, prowadzonej na wsi przez aktyw partyjny. Odbiło się to ujemnie na przebieg skupu zboża. Jedną z przyczyn zaistniałych trudności było wrogie nastawienie bogaczy wiejskich, którzy ukrywali zboże, zamiast sprzedawać je spółdzielni (...) Przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego PZPR tow. Puchalski, podsumowując dyskusję stwierdził duże braki w dyscyplinie partyjnej, czego dowodem była m. in. słaba frekwencja na zebraniu. Organizacja partyjna w gminie Milejewo nie doceniła znaczenia kontraktacji, akcji skupu zboża oraz sprawy przebudowy gospodarki rolnej na zasadach spółdzielczości produkcyjnej (...).

Gospoda ludowa w Tolkmicku powinna obsługiwać pracujących

Nowo otwarta Gospoda Ludowa w Tolkmicku zaliczona została do I kategorii, co pozwala kierownictwu gospody ustalać dość wysokie ceny za obiady i pojedyncze dania. Uniemożliwiło to jednak z kolei ludziom pracy korzystanie w większym stopniu z gospody, która przekształci się powoli w zwykłą restaurację z wyszynkiem napojów alkoholowych. Kierownictwo Gminnej Spółdzielni powinno zbadać stan istniejący w gospodzie i udostępnić ją dla pracujących.

Akademia ku czci gen. Świerczewskiego

"W świetlicy Zakładów Mechanicznych odbyła się uroczysta akademia zorganizowana ku czci gen. Świerczewskiego w związku z trzecią rocznicą śmierci bojownika o wyzwolenie klasy robotniczej. Referat o życiu i walce gen. Świerczewskiego wygłosił przedstawiciel Wojska Polskiego.

W części artystycznej wystąpił chór średniej szkoły ogólnokształcącej oraz recytatorka wojskowego zespołu artystycznego".

Konferencja miejska PZPR w Elblągu

W dniu 2 kwietnia br. O godz. 9.30 w sali konferencyjnej Komitetu Miejskiego PZPR przy ul. Mierosławskiego 5 odbędzie się druga konferencja miejska organizacji partyjnej w Elblągu.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 90, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.