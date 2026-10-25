UWAGA!

„Dwa zagrzebane w trocinach zawory grzejnikowe” (Głos z przeszłości, odc. 232)

 Elbląg, Głos Wybrzeża nr 300, 1950 r.
Głos Wybrzeża nr 300, 1950 r.

- Według ostatnio sporządzonego zestawienia plan oszczędnościowy Zakładów Mechanicznych w wysokości przeszło 76 milionów złotych został w ciągu 3 kwartałów br. wykonany z 4-milionową nadwyżką pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela równa się Głos z przeszłości. Czym niegdyś żył Elbląg?

 

Centrala Handlowa Przemysłu Metalowego nie wykonuje zamówień

"Dyrekcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Elblągu zamówiła przed pewnym czasem w Centrali Handlowej Przemysłu Metalowego 100 sztuk mosiężnych zaworów grzejnikowych, pilnie potrzebnych do urządzeń instalacyjnych w remontowanych budynkach.

W odpowiedzi na zamówienie Centrala Handlowa nadesłała w dniu 24 października do MPRB drewnianą skrzynkę o wadze 24 kg, w której znaleziono po otworzeniu tylko dwa zagrzebane w trocinach zawory grzejnikowe.

Takie potraktowanie pilnego zamówienia mocno oburzyło załogę MPRB. Zawory grzejnikowe są niezbędne dla ukończenia w ustalonych terminach robót. Tymczasem Centrala Handlowa nadesłała tylko dwa zawory.

Podobne załatwianie zamówień przedsiębiorstw budowlanych może utrudnić tegoroczne wykonanie planów robót".

 

Zakłady Mechaniczne realizują z nadwyżką tegoroczny plan oszczędnościowy

"Według ostatnio sporządzonego zestawienia plan oszczędnościowy Zakładów Mechanicznych w wysokości przeszło 76 milionów złotych został w ciągu 3 kwartałów br. wykonany z 4-milionową nadwyżką. Suma oszczędności przekroczyła ustalony plan dzięki większemu wykorzystaniu odpadków oraz usprawnieniom w pracy przez zastosowanie pomysłów racjonalizatorskich".

 

PPB Nr 8 przygotowuje się do sezonu zimowego

"Na naradzie wytwórczej w PPB 8 w Elblągu, która odbyła się w tych dniach, omówiono przygotowania przedsiębiorstwa do sezonu zimowego. Załoga PPB Nr 8 postanowiła dołożyć starań, aby tempo prac w sezonie zimowym nie uległo osłabieniu. W tym celu poczynione zostaną odpowiednie kroki. W miesiącach zimowych przede wszystkim prowadzone będą roboty wykończeniowe".

 

Kina

"Bałtyk – Jan Rochacz z Dube – film kolorowy prod. czeskiej

Mars – Wagary – film prod. francuskiej"

 

Źródło: Głos Wybrzeża nr 300, 1950 r.

 

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Dawno temu

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Tytuł filmu wyświetlanego w kinie "Bałtyk" podano z błędem. Jego polska wersja to Jan Rohacz z Dube (oryginalny tytuł "Jan Rohàc z Dubè). Jest to film czeski z 1947 roku i był pierwszym filmem kolorowym czeskiej kinematografii. Wyreżyserował go Vladimir Borsky w oparciu o dramat czeskiego pisarza Aloisa Jiraska (1851- 1930). Bohater filmu to rycerz Jan Rohacz z Dube, który w latach 1434- 1437 dowodził wojskami ruchu husytów. Po upadku obrony zamku Sion został z rozkazu cesarskiego powieszony. Jego walkę i oddanie ruchowi husytów ukazano jako poświęcenie ideałom przyjętych przez takich bojowników. Ten film wyświetlano w Wielkiej Brytanii pod tytułem "Warriors of Faith" (niekiedy jako "Warrior's Faith. "). W 2024 pod tym tytułem powstał film brytyjski, ale jej bohaterem jest szkocki rycerz średniowieczny walczący w XII wieku w obronie religii i wolności.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Hoopper(2026-10-25)
Reklama