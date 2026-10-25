„Dwa zagrzebane w trocinach zawory grzejnikowe” (Głos z przeszłości, odc. 232)

- Według ostatnio sporządzonego zestawienia plan oszczędnościowy Zakładów Mechanicznych w wysokości przeszło 76 milionów złotych został w ciągu 3 kwartałów br. wykonany z 4-milionową nadwyżką pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela równa się Głos z przeszłości. Czym niegdyś żył Elbląg?

Centrala Handlowa Przemysłu Metalowego nie wykonuje zamówień

"Dyrekcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Elblągu zamówiła przed pewnym czasem w Centrali Handlowej Przemysłu Metalowego 100 sztuk mosiężnych zaworów grzejnikowych, pilnie potrzebnych do urządzeń instalacyjnych w remontowanych budynkach.

W odpowiedzi na zamówienie Centrala Handlowa nadesłała w dniu 24 października do MPRB drewnianą skrzynkę o wadze 24 kg, w której znaleziono po otworzeniu tylko dwa zagrzebane w trocinach zawory grzejnikowe.

Takie potraktowanie pilnego zamówienia mocno oburzyło załogę MPRB. Zawory grzejnikowe są niezbędne dla ukończenia w ustalonych terminach robót. Tymczasem Centrala Handlowa nadesłała tylko dwa zawory.

Podobne załatwianie zamówień przedsiębiorstw budowlanych może utrudnić tegoroczne wykonanie planów robót".

Zakłady Mechaniczne realizują z nadwyżką tegoroczny plan oszczędnościowy

"Według ostatnio sporządzonego zestawienia plan oszczędnościowy Zakładów Mechanicznych w wysokości przeszło 76 milionów złotych został w ciągu 3 kwartałów br. wykonany z 4-milionową nadwyżką. Suma oszczędności przekroczyła ustalony plan dzięki większemu wykorzystaniu odpadków oraz usprawnieniom w pracy przez zastosowanie pomysłów racjonalizatorskich".

PPB Nr 8 przygotowuje się do sezonu zimowego

"Na naradzie wytwórczej w PPB 8 w Elblągu, która odbyła się w tych dniach, omówiono przygotowania przedsiębiorstwa do sezonu zimowego. Załoga PPB Nr 8 postanowiła dołożyć starań, aby tempo prac w sezonie zimowym nie uległo osłabieniu. W tym celu poczynione zostaną odpowiednie kroki. W miesiącach zimowych przede wszystkim prowadzone będą roboty wykończeniowe".

Kina

"Bałtyk – Jan Rochacz z Dube – film kolorowy prod. czeskiej

Mars – Wagary – film prod. francuskiej"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 300, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.