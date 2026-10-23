Nieszczelny system to wyższe koszty dla samorządu i uczciwych mieszkańców

Około 20 tysięcy osób zamieszkałych w Elblągu nie płaci za wywóz i gospodarowanie odpadami. Za wytwarzane przez te osoby śmieci płacą mieszkańcy, którzy uczciwie złożyli deklaracje śmieciowe oraz samorząd. Niestety, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są coraz wyższe.

Wzrost wydatków wynika z czynników niezależnych od samorządu, takich jak: rosnące ceny paliw, energii, wyższe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, czy wzrost kosztów administracyjnych. Wobec powyższego od 1 stycznia 2027 roku proponowany jest wzrost stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o 3 zł. od osoby. Proponowana nowa stawka jedynie częściowo pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Łączne szacunkowe roczne koszty w 2027 r. wyniosą ok. 51,5 mln zł, przy czym planowane dochody, uwzględniając już wzrost stawki o 3 zł szacowane są na kwotę 43,5 mln zł. Aby nie obciążać mieszkańców, którzy uczciwie płacą za śmieci, brakujące 8 mln złotych pokryje samorząd, chociaż zgodnie z obowiązującym prawem system ten powinien się samofinansować. To kolejny już rok, w którym miasto dopłaca do funkcjonowania systemu. W roku 2026 dopłata wynosi ponad 8,1 mln zł. Łącznie więc w ciągu dwóch lat samorząd dopłaci ponad 16 mln zł. To wartość trzech edycji Budżetu Obywatelskiego. Za te środki można byłoby zrealizować kilkadziesiąt kolejnych pomysłów mieszkańców lub pokaźną inwestycję drogową, czy infrastrukturalną.

W obliczu dynamicznie rosnących kosztów utrzymania systemu konieczne jest jego uszczelnienie. W tym celu prezydent powoła Zespół ds. wypracowania propozycji metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jego członkowie (przedstawiciele departamentów merytorycznych Urzędu, Zakładu Utylizacji Odpadów oraz radni Rady Miejskiej wskazani przez Kluby Radnych) będą mieli za zadanie wypracowanie kompleksowej propozycji metody ustalenia opłat oraz przygotowanie założeń do wdrożenia nowego systemu rozliczeń. Celem jest wyeliminowanie powszechnego w całym kraju zjawiska tzw. martwych dusz i objęcia systemem wszystkich zamieszkałych na terenie Elbląga – również w lokalach na wynajem krótko - i długoterminowy lub w mieszkaniach studenckich, tak aby koszty funkcjonowania systemu nie obciążały uczciwych mieszkańców, którzy teraz płacą za osoby nie zgłoszone w deklaracjach.

Nowy system rozliczeń ma zostać wypracowany przez Zespół w I kwartale 2027 roku.

Koszty wywozu odpadów w Elblągu jedne z najniższych wśród miast od 80 tys. do 150 tys. mieszkańców

Należy podkreślić, że po wprowadzeniu nowych stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów Elbląg nadal będzie jednym z miast, które mają najniższe stawki. Wśród 21 miast liczących od 80 tys. do 150 tys. mieszkańców Elbląg plasuje się na trzecim miejscu.