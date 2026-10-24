Przebiegł 237 kilometrów, a każdy krok był dla hospicjum

Damian Krysztofiak przebiegł 237 km kilometrów Głównego Szlaku Warmińskiego. Wysiłek i determinację chce wykorzystać, by wesprzeć elbląskie hospicjum i jego podopiecznych. Biegacz pokonał trasę w 30 godzin i 58 minut, to nowy rekord na tym szlaku. Zdjęcia.

Główny Szlak Warmiński to nazwa nadana 237-kilometrowemu odcinkowi czerwonego Szlaku Kopernikowskiego, który prowadzi przez historyczną Warmię - od Olsztyna do Kępek nad Nogatem. Z tym dystansem zmierzył się ultra biegacz Braniewianin Damian Krysztofiak. Swoją inicjatywę zadedykował Hospicjum Elbląskiemu im. dr Aleksandry Gabrysiak.

Pan Damian wystartował w piątek (23 października) o godz. 6 z olsztyńskiej starówki. W sobotę o godz. 11 zameldował się w elbląskim hospicjum. Tu był krótki przystanek, czas na pamiątkowe zdjęcie z personelem placówki i natychmiastowy powrót na trasę. Metą były Kępki nad Nogatem w gminie Nowy Dwór Gdański. Pan Damian Główny Szlak Warmiński pokonał w 30 godzin i 58 minut. Ślad GPS biegacza znajdziecie w tym linku.

- Chciałbym wszystkim podziękować za obecność na mecie. Pokazuje to, jak ważne jest dla was hospicjum elbląskie. Spotykałem się z niezwykle pozytywnymi opiniami na temat tego hospicjum i wiem, że wybraliśmy dobry cel charytatywny. Mam nadzieję, że tego typu akcji będzie więcej, i że hospicjum zdobędzie środki, które pozwolą mu funkcjonować na jego najwyższym poziomie – powiedział pan Damian tuż po przekroczeniu mety w Kępkach.

Mieszkańcy oraz przyjaciele przygotowali biegaczowi gorące powitanie.

Wydarzenie, jak podkreślają organizatorzy, jest dedykowane elbląskiemu hospicjum - promuje wsparcie opieki paliatywnej w społeczeństwie oraz uwrażliwia na potrzeby osób nieuleczalnie chorych. Celem jest też finansowe wsparcie elbląskiego hospicjum.

Pan Damian na podczas przystanku na trasie w elbląskim hospicjum, fot. arch. hospicjum

- Akcję może wesprzeć każdy, wpłacając tyle, ile może na konto Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego. W tytule przelewu proszę napisać „237 km nadziei”. Dziękuję każdemu, kto doceni mój wysiłek i wpłaci datek – zachęca pan Damian.

Numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, na który można wpłacać datki, znajdziecie w tym linku. W tytule przelewu prosimy wpisać: 237 km nadziei.