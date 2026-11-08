„Dyżury celem przyjęcia interesantów” (Głos z przeszłości, odc. 234)

- Niedawno odbyła się w Miejskich Zakładach Przemysłu Drzewnego impreza artystyczna, z której dochód wyniósł 28 tysięcy złotych – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela, to Głos z przeszłości. Tym razem podróż w czasie dotyczy nie tylko Elbląga.

Dyżury popołudniowe w Komisja Oświaty i Kultury prezydium MRN

"Komisja Oświaty i Kultury prezydium MRN w Elblągu wprowadziła popołudniowe dyżury celem przyjęcia interesantów, którzy w normalnym czasie urzędowania nie mają możności przybycia do komisji. W godzinach popołudniowych od 16 do 18 interesanci przyjmowani będą w pokoju nr 11 w dniach 6, 13, 20 i 27 listopada br."

Szkoły rolnicze stoją otworem dla młodzieży chłopskiej

"W połowie grudnia br. zakończy się rok szkolny w państwowych szkołach praktyków-specjalistów, które w oparciu o doświadczenia naukowe wybitnych naukowców Miczurina, Łysenki i Wiliamsa, szkolą praktyków dla potrzeb rolnictwa. Mury szkolne opuści po 11-miesięcznej nauce 250 absolwentów, którzy otrzymają dyplom młodszego technika. Młodzież ta zasili kadry fachowych pracowników PGR, spółdzielni produkcyjnych oraz instytucji związanych z rolnictwem.

Nowy rok szkolny rozpocznie się 15 stycznia 1951 r. Do dotychczasowych, istniejących na terenie woj. gdańskiego 5 szkół praktyków-specjalistów, dojdzie 5 dalszych. Obejmą one następujące specjalności: w Dzierżgoniu – szkoły mechaniki rolnej oraz hodowców bydła, w Starym Targu, pow. sztumski - hodowców trzody chlewnej, w Parchowie, pow. Kartuski – hodowców owiec, w Łebieniu, pow. lęborski – upraw polowych, w Niedamowie, pow. kościerzyński – gospodarki rybnej, w Lipcach, pow. gdański – wodno-melioracyjne, w Gniewie, pow. tczewski i Choczewie, pow. lęborski – rachunkowości rolnej.

Szkoły praktyków-specjalistów przygotowują młodzież na kierowników obór, chlewni, brygadierów upraw polowych, instruktorów i pomocników księgowych, nadzorców wodno-melioracyjnych, mechaników warsztatowych.

Młodzież chłopska i robotnicza, zgłaszająca się do tych szkół korzysta z udogodnień, jakie były nie do pomyślenia w warunkach przedwojennych. Nauka jest bezpłatna, a przy szkołach czynny jest internat. Uczniowie pochodzący z rodzin robotników rolnych i biedoty wiejskiej otrzymują stypendia, którymi mogą pokryć koszty utrzymania w internacie. Ponadto najbiedniejsi otrzymują pomoc w postaci ubrań, butów itp.

O przyjęcie mogą się ubierać kandydaci obojga płci w wieku 18-40 lat przez powiatowe komendy Służby Polsce. Podania należy już składać".

Załoga Zakładów Przemysłu Drzewnego na remont domu TPPR

"Niedawno odbyła się w Miejskich Zakładach Przemysłu Drzewnego impreza artystyczna, z której dochód wyniósł 28 tysięcy złotych. Sumę tę przekazała załoga zakładów na wniosek koła TPPR na remont domu Towarzystwa w Elblągu".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 301, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.