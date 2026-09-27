„Imprezy te będą dla świata pracy bezpłatne” (Głos z przeszłości, odc. 228)

- Pracownicy Miejskiego i Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej zobowiązali się przeszkolić w listopadzie br. we własnym zakresie 15 kandydatów na sędziów lekkoatletycznych - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela na łamach portElu oznacza Głos z przeszłości. Czym kiedyś żyło miasto i region?

Imprezy sportowe w dniach obchodu Rewolucji Październikowej

"Sportowcy Elbląga postanowili zorganizować w dniach obchodu 33 Rocznicy Rewolucji Październikowej kilka interesujących imprez. Między innymi 5 listopada na stadionie miejskim „Agrykola” odbędzie się lekkoatletyczny mecz między reprezentacją jednostek wojskowych i reprezentacją SKS. W dniu 7 bm. odbędzie się o godz. 16 spotkanie w siatkówce i koszykówce reprezentacji wojska z ZKS.

Imprezy te będą dla świata pracy bezpłatne".

Walne zgromadzenie delegatów ESS

"Walne zgromadzenie delegatów Elbląskiej Spółdzielni Spożywców odbędzie się w drugim terminie sobotę 28 bm. o godz. 17 w sali konferencyjnej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej".

Kurs sędziów lekkoatletycznych

"Pracownicy Miejskiego i Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej zobowiązali się przeszkolić w listopadzie br. we własnym zakresie 15 kandydatów na sędziów lekkoatletycznych. Począwszy od dnia 27 bm. wykłady odbywać się będą o godz. 18 w każdy piątek w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Królewieckiej".

Odprawa prelegentów w KM PZPR

"W dniu 27 bm. odbędzie się w małej sali konferencyjnej KM PZPR pierwsza odprawa koła prelegentów. Obecność prelegentów obowiązkowa".

Walne Zgromadzenie Koła Miejskiego Związku Bojowników

"W dniu 27 bm. O godz. 17 odbędzie się w świetlicy własnej Związku Bojowników w Elblągu walne zebranie członków koła miejskiego związku. Na porządku dziennym znajduje się m. in. sprawa wyboru nowych władz koła".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 296, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.