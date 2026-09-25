Gdyby syrena alarmowa zawyła dziś, to wiesz, co zrobić?

Gdyby syrena alarmowa zawyła dziś, to wiesz, co zrobić? Zostać w budynku czy go opuścić? Gdzie sprawdzić komunikat? Dokąd pójść, jeśli trzeba szukać schronienia?

W chwili realnego zagrożenia jest już za późno na spokojne szukanie odpowiedzi. Dlatego w sobotę, 26 września, otwieramy punkty informacyjne w całym województwie warmińsko-mazurskim. Od godz. 11.00 do 14.00 będzie można przyjść i przećwiczyć to, co może zdecydować o bezpieczeństwie naszym i naszych bliskich.

To Specjalny Trening Reagowania organizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Państwowa Straż Pożarna, druhowie OSP i samorządy przygotowali punkty w miastach, mniejszych miejscowościach i gminach regionu. Podobne ćwiczenia odbyły się tydzień wcześniej w województwach lubelskim i podkarpackim. Teraz kolej na Warmię i Mazury oraz Podlasie. W obu województwach czeka na nas ponad 300 punktów informacyjno-treningowych.

To nie będzie wykład o bezpieczeństwie

Specjaliści pokażą, jak rzeczywiście brzmi sygnał alarmowy i czym różni się od jego odwołania. Wyjaśnią, gdzie natychmiast sprawdzić, co się wydarzyło i jak odróżnić oficjalny komunikat od informacji, której nie należy ufać. Będzie można dowiedzieć się, jak zachować się w domu, pracy albo na otwartej przestrzeni oraz jak znaleźć najbliższe bezpieczne miejsce. Uczestnicy poznają również narzędzie „Gdzie się ukryć" i zasady korzystania z Alertów RCB.

Warto przyjść także z dziećmi. Znajomość sygnału alarmowego, świadomość, gdzie szukać wiarygodnej informacji i wcześniejsze sprawdzenie bezpiecznego miejsca w swojej okolicy to wiedza, którą znacznie lepiej zdobywać przy strażaku w sobotnie przedpołudnie niż pierwszy raz wtedy, gdy naprawdę dzieje się coś złego.

– Możemy budować systemy ostrzegania, kupować sprzęt i przygotowywać infrastrukturę, ale w chwili zagrożenia ogromne znaczenie ma również reakcja każdego z nas. Syrena ma uruchomić właściwy odruch, a nie chaos i gorączkowe szukanie odpowiedzi w telefonie. Dlatego zachęcam mieszkańców: poświęćcie w sobotę trochę czasu i zajrzyjcie do najbliższego punktu. Warto przećwiczyć to z ludźmi, którzy na co dzień odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, zanim taka wiedza będzie naprawdę potrzebna – mówi wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.

Punkt prawdopodobnie masz bliżej, niż myślisz

Trening zaplanowano w całym regionie – w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, remizach OSP i wyznaczonych punktach edukacyjnych. Sam Olsztyn i powiat olsztyński mają punkty m.in. przy JRG nr 1 przy ul. Niepodległości 16A, w Parku Kusocińskiego, JRG nr 2 przy ul. Zientary-Malewskiej 33, a także w Gutkowie, Barczewku, Biskupcu, Dobrym Mieście, Brąswałdzie, Gietrzwałdzie, Jezioranach, Wrzesinie, Lutrach, Olsztynku, Butrynach, Stawigudzie i Świątkach.

Podobna sieć punktów działa w pozostałych powiatach – od Elbląga i Braniewa po Ełk, Gołdap, Pisz i Węgorzewo. Pełne adresy publikuje Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, lokalne komendy straży pożarnej oraz samorządy.

Sobota, 26 września 2026 roku

godz. 11.00–14.00

punkty PSP, OSP i lokalne punkty edukacyjne w całym województwie warmińsko-mazurskim

Sprawdź najbliższy punkt. Przyjdź. I sprawdź, czy wiesz, co zrobić, gdyby syrena przestała być tylko dźwiękiem próbnym.