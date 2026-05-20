Utrudnienia w ruchu tramwajów!
Od godz.10.30 do odwołania występują utrudnienia na wszystkich liniach tramwajowych w Elblągu. Przyczyną jest wykolenie wagonu w okolicy pętli na ul. Ogólnej - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej.
Z powodu wykolejenia wagonu i zablokowanej pętli przy ul. Ogólnej:
Linie nr 1, 3 i 5 - tymczasowo wstrzymane funkcjonowanie;
Linia nr 2 - możliwe wystąpienie znacznych opóźnień i nie wykonanych kursów;
Linia nr 4 - ZMIANA TRASY - tramwaje kursują do i z pętli MARYMONCKA.
Aktualizacja: Od ok 11:15 tramwaje na wszystkich rozpoczynają powrót do realizacji stałego rozkładu jazdy. Uwaga - nadal możliwe opóźnienia na poszczególnych kursach - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.
red. na podst. informacji Tramwajów Elbląskich