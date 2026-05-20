UWAGA!

----

Utrudnienia w ruchu tramwajów!

 Elbląg, Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu
Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Od godz.10.30 do odwołania występują utrudnienia na wszystkich liniach tramwajowych w Elblągu. Przyczyną jest wykolenie wagonu w okolicy pętli na ul. Ogólnej - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej.

Z powodu wykolejenia wagonu i zablokowanej pętli przy ul. Ogólnej:

Linie nr 1, 3 i 5 - tymczasowo wstrzymane funkcjonowanie;

Linia nr 2 - możliwe wystąpienie znacznych opóźnień i nie wykonanych kursów;

Linia nr 4 - ZMIANA TRASY - tramwaje kursują do i z pętli MARYMONCKA.

 

Aktualizacja: Od ok 11:15 tramwaje na wszystkich rozpoczynają powrót do realizacji stałego rozkładu jazdy. Uwaga - nadal możliwe opóźnienia na poszczególnych kursach - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 