"Konferencja nauczycieli - członków partii" (Głos z przeszłości, odc. 220)

Zapraszamy na kolejny Głos z przeszłości. Tym razem kilka informacji z życia Elbląga u progu lat 50' oraz krótka wycieczka do Trójmiasta.

Konferencja nauczycieli – członków partii

"W dniu dzisiejszym i 17 bm. o godz. 11 odbędzie się w sali konferencyjnej KM PZPR przy ul. Mierosławskiego 5 konferencja nauczycieli – członków partii".

Premiera Moralności Pani Dulskiej w Teatrze Jaracza

"W dniu 20 bm. w Państwowym Teatrze im. Stanisława Jaracza odbędzie się premiera komedii Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej. W roli głównej wystąpi Mieczysława Ćwiklińska".

Kursy doszkalania zawodowego

"Zakład Doszkalania Rzemiosła w Elblągu rozpoczyna w dniu 15 bm. kursy dokształcania zawodowego czeladników i majstrów wszelakich zawodów. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje sekretariat zakładu przy ulicy Wybrzeżnej".

Seminaria dla wykładowców kursów partyjnych

"W sali konferencyjnej KM PZPR rozpoczyna się dnia 17 bm. o godz. 10 rano seminarium dla wykładowców kursów partyjnych I stopnia.

W tym dniu zajęcia trwać będą do godz. 18".

Dziś kiermasz na molo w Sopocie

"W dniu dzisiejszym 17 bm. odbędzie się na molo w Sopocie wielki kiermasz, z którego dochód przeznaczono na odbudowę Warszawy. W części artystycznej kiermaszu zorganizowanego przez Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki oraz Miejski Komitet Odbudowy Warszawy weźmie udział m. in. orkiestra symfoniczna Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją prof. Z. Latoszewskiego".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 256, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.