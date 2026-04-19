"Korzystać będzie można z kąpieli indywidualnych" (Głos z przeszłości, odc. 244)

Otwarcie łaźni miejskiej

"W dniu dzisiejszym, 29 bm., otwarty zostanie Miejski Zakład Kąpielowo-Dezynfekcyjny przy ul. Traugutta 96. Zakład będzie czynny w piątki i soboty w godz. 12-22. Korzystać będzie można z kąpieli indywidualnych – w kabinach z wannami i wspólnych – w hali z natryskami oraz z dezynfekcji ubrań w specjalnej komorze dezynfekcyjnej. W zakładzie będą stosowane następujące opłaty: za kąpiel indywidualną w kabinie złotych 100, za kąpiel natryskową w hali wspólnej zł. 50. Przy zamówieniach zbiorowych wojska, zakładów pracy i szkół zapłata będzie wynosiła 20 zł od osoby.

Otwarcie Zakładu Kąpielowo-Dezynfekcyjnego jest dużym udogodnieniem dla robotników, którzy nie posiadają łazienek we własnych mieszkaniach".

Rozpoczęcie szkolenia partyjnego I i II stopnia

"W dniu 2 października br. nastąpi otwarcie kursów szkolenia partyjnego I i III stopnia. Ogółem szkoleniem partyjnym na kursach wszystkich stopni objętych jest 1400 towarzyszy".

Przedkładanie książek meldunkowych

"W dniu dzisiejszym 29 bm. W Biurze Ewidencji Ludności przedkładają książki meldunkowe z dowodami mieszkańcy, administratorzy i prowadzący meldunki zamieszkali na ulicach: Żeglarska, Cicha, Pionierska, Urocza, Bosmańska, Karowa, Na Skarpie, Tytoniowa i ks. Osińskiego".

Ogłoszenia drobne

"Unieważniam skradziony dowód obywatelstwa na nazwisko dr N., Józef, Elbląg".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 268, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.