Meble sprzedać ludziom pracy (Głos z przeszłości, odc. 227)

- Stan lecznictwa w pow. elbląskim ulegnie dalszej poprawie. W najbliższym czasie zwiększona zostanie ilość łóżek w Ośrodku Zdrowia w Podgrodziu. W Tolkmicku planuje się otwarcie jeszcze w roku bieżącym izby porodowej o 5 łóżkach oraz uruchomienie ambulatorium dentystycznego, obsługiwanego przez lekarza dojeżdżającego co drugi dzień - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela to Głos z przeszłości. Czym kiedyś żyło miasto i region?

Dalsza poprawa lecznictwa w pow. elbląskim

„Stan lecznictwa w pow. elbląskim ulega ciągłej poprawie. W roku bież. otwarte zostały nowe punkty ochrony zdrowia w różnych miejscowościach powiatu, poza tym zwiększyła się ilość łóżek lecznictwa zamkniętego oraz usprawniona została obsługa lekarska.

Ośrodek zdrowia w Podgrodziu, zatrudniający 11 osób personelu stałego i 1 lekarza dojeżdżającego z Elbląga, przyjął w ciągu trzech kwartałów br. 11.160 chorych, co daje po 40 osób dziennie. Ośrodek prowadzi izbę porodową z pięciu łóżkami, z której korzysta miesięcznie 15 położnic oraz poradnię ogólną i przeciwweneryczną.

W powiecie m. in. ciągle zwiększa się ilość zatrudnionych położnych. Położne pracują już w Łęczu, Jegłowniku i Gronowie. W najbliższych dniach położne zatrudnione zostaną w Zwierznie. W Jegłowniku i Tolkmicku czynne są punkty opieki nad zdrowiem kobiet w ciąży, matek i dzieci. W Krynicy Morskiej i Tolkmicku istnieją laboratoria obsługiwane przez pielęgniarki i felczera.

Robotnicy rolni zatrudnieni w zespołach PGR w Delcie i Bielanach korzystają z pomocy lekarza, który dojeżdża co drugi dzień. Pomoc lekarska członkom spółdzielni produkcyjnych w Próchniku, Jagodowie i Stalewie udzielana jest przez Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Spółdzielnie te wizytuje lekarz dwa razy w miesiącu.

Stan lecznictwa w pow. elbląskim ulegnie dalszej poprawie. W najbliższym czasie zwiększona zostanie ilość łóżek w Ośrodku Zdrowia w Podgrodziu. W Tolkmicku planuje się otwarcie jeszcze w roku bieżącym izby porodowej o 5 łóżkach oraz uruchomienie ambulatorium dentystycznego, obsługiwanego przez lekarza dojeżdżającego co drugi dzień. Poza tym zostaną otwarte: ambulatoria w zespołach PGR Nowakowo i Bielany, ośrodki zdrowia – w Próchniku i Gronowie oraz punkty zdrowia – w Zwierznie i Przezmarku”.

Magazyn Urzędu Likwidacyjnego przeładowany jest meblami a ludzie pracy nie mogą otrzymać na nie przydziału

„PPB Nr 8 w Elblągu rozpoczęło niedawno prace remontowe w b. siedzibie Urzędu Likwidacyjnego przy ul. Mickiewicza. Załoga robotnicza zobowiązała się ukończyć remont do dnia 7 listopada, napotyka jednak na trudności przy realizacji swego zobowiązania na skutek nieopróżnienia piwnic przez Urząd Likwidacyjny.

Jak podczas prac remontowych ustalono piwnice tego przybytku stanowiące magazyn Urzędu Likwidacyjnego są przepełnione meblami, obrazami, częściami motorów i różnych maszyn, instrumentami muzycznymi itp.

Niezrozumiałym wobec tego jest, dlaczego Urząd Likwidacyjny woli magazynować meble i instrumenty muzyczne niż przydzielić je szkołom i świetlicom odczuwającym braki w wyposażeniu, a meble sprzedać ludziom pracy. Kiedy robotnica PPB ob. Szczepańska zwróciła się do Urzędu o przydział łóżka, odpowiedziano jej, że nie opłaci się nawet starać, gdyż będzie to trwało bardzo długo (!).

Niszczące się w piwnicach meble i części maszyn powinny być jak najszybciej rozprowadzone wśród ludzi pracy i instytucji”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 295, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.