"Musimy zmienić stare, przestarzałe normy" (Głos z przeszłości, odc. 252)

- W Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych odbyła się narada poświęcona zagadnieniu norm produkcyjnych w zakładzie. Po zreferowaniu sprawy obecnych norm i wydajności pracy przez dyr. wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali robotnicy wszystkich działów fabryki - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela - to Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Marsze jesienne w Elblągu

"Marsze jesienne w Elblągu rozpoczęły się w ub. niedzielę wielką manifestacją przy pomniku Żołnierzy Radzieckich, gdzie delegacje szkół i klubów sportowych złożyły liczne wieńce. Po manifestacji marsze odbywały się w pięciu punktach miasta. Udział wzięło ogółem 4028 osób, w tym 1151 dziewcząt i kobiet. Na terenie powiatu w marszach uczestniczyło 640 osób. Najwięcej uczestników dostarczyły szkoły zawodowe, słabo natomiast dopisały kluby sportowe, z których wyróżniły się jedynie Włókniarz oraz ZKS Stal. Na starcie zabrakło członków Gwardii, Ogniwa a z Budowlanych wzięła udział zaledwie jedna osoba!

Maszerującym przyglądało się ok. 30 tysięcy widzów, którzy gorąco oklaskiwali uczestników masowej imprezy sportowej, szczególnie oddziały wojskowe i młodzież szkolna".

Załoga Blaszanki żąda wprowadzenia słusznych norm

"W Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych odbyła się narada poświęcona zagadnieniu norm produkcyjnych w zakładzie. Po zreferowaniu sprawy obecnych norm i wydajności pracy przez dyr. wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali robotnicy wszystkich działów fabryki.

Tow. Władysław Reszka wskazując na przykładach na zaniżenie norm w jego dziale zażądał podniesienia normy dla siebie o 15 proc.

Ob. Władysława Panek pracująca jako spawaczka oświadczyła m. in.

„Musimy zmienić stare, przestarzałe normy. Są one niesprawiedliwe, nie pozwalają nam uzyskać wysokiej wydajności. Prawie wszyscy robotnicy w moim dziale wykonują normy z nadwyżką bez żadnego wysiłku”.

O zmianę istniejących norm wystąpiła także pracownica cynowni ob. Janina Nowak.

Załoga Warmińskiej Fabryki Wyrobów Metalowych wykazała duże zrozumienie dla zagadnienia podniesienia wydajności produkcji zakładu przez wprowadzenie sprawiedliwych norm pracy".

Państwowy cyrk numer 3 dla elbląskiego świata pracy

"Przebywający w Elblągu Państwowy Cyrk nr 3 rozpoczyna z dniem 18 bm. sprzedaż biletów ulgowych dla ludzi pracy. Bilety będą sprzedawane przez kasę cyrku przy Grunwaldzkiej na podstawie złożonych przez zakłady pracy zamówień. Występy Cyrku nr 3 w Elblągu odbywać się będą do 22 bm. włącznie. Początek codziennie o godz. 19.30, w niedzielę trzy przedstawienia: o godz. 11:45, 15:30, 19:30".

Ochronne szczepienie psów przeciw wściekliźnie

"W dniu 18 bm. na targowicy miejskiej przy ul. Żeromskiego odbywać się będzie szczepienie ochronne psów w godz. 8-14. Szczepione będą psy z ulic: Podgórska, Kościelna, Helska, Węgrowska, ppłk. Dąbka, Wiślicka, Lubelska".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 287, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.