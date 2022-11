Należy wprowadzić propagandę książki (Głos z przeszłości, odc. 65)

- Czytelnictwo w gminie Nowakowo może dobrze się rozwijać m. in. dzięki temu, że gromada otrzymała oświetlenie elektryczne – pisała prasa w 1950 r.

Robotniczy Elbląg w szeregach TPŻ

"W świetlicy Zakładów Mechanicznych odbyło się walne zebranie elbląskiego oddziału TPŻ (Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza – red.). Po referacie ideologicznym, wygłoszonym przez inspektora okręgu TPŻ ob. Milka, sprawozdanie z rocznej działalności oddziału złożyła tow. Kaczmarska.

W chwili obecnej w szeregach towarzystwa znajduje się 1516 robotników i pracowników oraz przeszło 1800 młodzieży szkolnej. Elbląski oddział TPŻ nie może poszczycić się poważniejszymi sukcesami w pracy, ponieważ zarząd oddziału nie wykazał należytej aktywności. Spośród członków zarządu pracowała właściwie tylko jedna osoba – przewodnicząca. Koła TPŻ nie miały wobec tego odpowiedniej opieki. Większość członków traktuje swoje obowiązki formalnie, ograniczając się jedynie do opłacania składek.

W nowym okresie pracy elbląski oddział TPŻ powinien rozwinąć żywszą działalność (...)".

Przygotowania do biegu narodowego

"Biegi narodowe w r.b. odbędą się w kilku terminach. W gminach pow. elbląskiego i w Elblągu bieg będzie zorganizowany w dniu 7 maja. W związku z tym sportowcy i młodzież szkolna przystępują do treningów na stadionie miejskim.

Celem ułatwienia ośrodkom zdrowia przeprowadzania badań lekarskich już obecnie należy zgłaszać zawodników do badań.

W roku bież. zmienione zostały niektóre dystanse biegu. Dystans biegu dziewcząt i kobiet ustalono na 500 m a dla chłopców i mężczyzn – na 1000 m".

Biblioteka w Nowakowie otrzymała nowe książki

"Ministerstwo Oświaty przydzieliło ostatnio Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowakowie 600 tomów literatury krajowej i zagranicznej. Dzięki tej dotacji księgozbiór biblioteki wzrósł do 1000 egzemplarzy.

Należy jednak podkreślić, że biblioteka w Nowakowie nie jest należycie wykorzystana. Książki wypożycza tylko ok. 50 czytelników, przeważnie młodzież szkolna. Starsza młodzież, która ukończyła już szkołę podstawową oraz dorośli nie przejawiają właściwego zainteresowania czytelnictwem. W związku z tym należy wprowadzić propagandę książki. Sprawą tą powinna zająć się młodzież ZMP. Czytelnictwo w gminie Nowakowo może dobrze się rozwijać m. in. dzięki temu, że gromada otrzymała oświetlenie elektryczne".

Załoga elbląskiej "Odzieżówki" podejmuje zobowiązania 1-Majowe

"Robotnicy i pracownicy Elbląga podejmują masowo zobowiązania na cześć 1 Maja. Załoga Elbląskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego podjęła wiele rozwiązań zespołowych i indywidualnych.

Kwietniowy plan produkcji, zgodnie z zobowiązaniem, musi być wykonany do 27 kwietnia br. Brygady Walerii Musieli i Stanisławy Wnuk postanowiły polepszyć jakość produkcji i 99 proc. Towarów I gatunku. Brygady mechaników i elektryków doprowadzą maszyny do wyeliminowania technicznych przestojów. Członkinie ZMP pracujące w zakładach zorganizują do do 15 bm. Trzy pikiety bezpieczeństwa.

W ramach indywidualnych zobowiązań na cześć święta robotniczego m. in. przodownica pracy Helena Karkoszka postanowiła wykonać roczny plan produkcji do dnia 15 grudnia, dając 100-procentową jakoś pierwszego gatunku. Podobne zobowiązanie podjęła także przodownica pracy Janina Haryszyn".

Narada członków zarządów kół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

"Dnia 4 bm. w sali posiedzeń MRN w Elblągu odbędzie się o godzinie 18 narada prezesów, sekretarzy i skarbników kół TPPR".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 94, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.