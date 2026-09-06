"Nie przestrzegają przepisów o socjalistycznej dyscyplinie pracy" (Głos z przeszłości, odc. 224)

- Dwie apteki w mieście, liczącym ponad 45 tys. mieszkańców, nie potrafią zaspokoić potrzeb ludności. Apteka przy ul. 1 Maja powinna być jak najszybciej uruchomiona - pisała o Elblągu prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela oznacza kolejny odcinek Głosu z przeszłości. Tradycyjnie zapraszamy na podróż w czasie.

Więcej troski o zdrowie ludności. Centrosan nie przejmuje aptek?

"Na skutek opieszałej działalności Centrosanu, który mimo kilkumiesięcznych starań nie potrafił dotychczas przejąć likwidujących się w Elblągu aptek prywatnych, co utrudnia znacznie zaopatrzenie mieszkańców miasta w lekarstwa. Wydział zdrowia Prezydium MRN w Elblągu zdecydował przejąć i prowadzić na własny rachunek aptekę przy ul. Królewieckiej.

Decyzja Prezydium MRN zapobiega poważnym komplikacjom w zakresie zaopatrzenia mieszkańców miasta w lekarstwa. Niezrozumiałym jest jednak stanowisko Centrosanu. Fakt, że instytucja ta nie potrafiła dotychczas przejąć i uruchomić zamkniętej kilka miesięcy temu apteki przy ul. 1 Maja źle świadczy o jej organizacji pracy. Dwie apteki w mieście, liczącym ponad 45 tys. mieszkańców, nie potrafią zaspokoić potrzeb ludności. Apteka przy ul. 1 Maja powinna być jak najszybciej uruchomiona. Jest to najpilniejsze zadanie Centrosanu".

Kurs kroju i szycia

"Elbląska Spółdzielnia Spożywców organizuje bezpłatny kurs kroju i szycia dla członkiń spółdzielni. Kurs rozpocznie się w dniu 1 listopada br. w Państwowym Gimnazjum Odzieżowym (...)".

Ciekawe spotkanie tenisa stołowego

"W dniu 29 bm. o godz. 10 w świetlicy Zakładów Mechanicznych gen. K. Świerczewskiego rozegrane zostanie spotkanie towarzyskie w tenisie stołowym między silną drużyną Spójni z Kościerzyna a słynną Stalą".

Bumelanci płacą kary

"Mimo ostrej walki z nieusprawiedliwionym opuszczaniem pracy w elbląskich zakładach przemysłowych wciąż jeszcze znajdują się jednostki, które nie przestrzegają przepisów o socjalistycznej dyscyplinie pracy. W Zakładach Przemysłu Odzieżowego ukarano ostatnio potrąceniem jednodniowego zarobku za nieusprawiedliwione opuszczenie pracy kilkanaście robotnic.

Organizacja partyjna i rada zakładowa Odzieżówki powinny w związku z tym wzmóc akcję uświadamiającą wśród załogi na temat dyscypliny pracy".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 295, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.