Konserwator obiecuje szybką decyzję w sprawie drzew

Dopiero w czwartek, 3 września, do konserwatora zabytków wpłynął wniosek w sprawie usunięcia suchych drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie Szpitala Miejskiego – wynika z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy od elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Konserwator obiecuje, że rozpatrzy go jak najszybciej.

O sprawie suchych drzew, które rosną na terenie Szpitala Miejskiego piszemy od kilku dni na prośbę mieszkańców ul. Prusa. Jedno z drzew spadło na auto pacjenta, który korzystał z pomocy szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Teren szpitala, jak i rosnące tu drzewa, są objęte ochroną konserwatorską, dlatego do ich wycinki potrzebna jest zgoda konserwatora zabytków. Okazuje się jednak, że wniosek do elbląskiej delegatury WUOZ wpłynął dopiero w czwartek, 3 września, a więc już po nagłośnieniu sprawy przez media, w tym portEl.pl

- Taki wniosek wpłynął dziś do naszego urzędu i osoba, która prowadzi sprawy dotyczące zieleni, rozpatrzy go jak najszybciej – napisała w czwartek do nas w odpowiedzi na nasze pytania elbląska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Konserwator zabytków zwraca też uwagę na bardzo istotny szczegół w tej sprawie: