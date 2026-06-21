Niedocenianie pracy kobiet (Głos z przeszłości, odc. 253)

- Tow. Tobolska z Zakładów Mechanicznych przytoczyła przykłady niesłusznego zaszeregowania kobiet wykonującą tę samą pracę co mężczyźni do niższych grup uposażeniowych. - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela, to Głos z przeszłości. Czym żył Elbląg i region ponad 70 lat temu?

Narada aktywu kobiecego w Elblągu

"W sali konferencyjnej Powiatowej Rady Zw. Zaw. w Elblągu odbyła się narada aktywu kobiecego z miasta z udziałem przewodniczących i sekretarzy zakładowych rad kobiecych oraz działaczek Ligi Kobiet. Zadania rad kobiecych w zakładach pracy zreferowała tow. Suchożerbska, wskazując szczególnie na rolę kobiety w planie sześcioletnim.

W dyskusji uczestniczki narady wskazały na dotychczasowe braki w pracy referatów socjalnych w zakładach pracy w zakresie ochrony kobiet i szkolenia zawodowego. Tow. Tobolska z Zakładów Mechanicznych przytoczyła przykłady niesłusznego zaszeregowania kobiet wykonującą tę samą pracę co mężczyźni do niższych grup uposażeniowych.

Podobne niedocenianie pracy kobiet biorących coraz większy udział w produkcji nie powinno się zdarzać. Tow. Kopisz z Zakładów Mechanicznych podkreśliła konieczność rozbudowy przedszkoli i żłobków, aby zapewnić możność pracy produkcyjnej coraz większej ilości kobiet. Tow. Trywałko z Odzieżówki omówiła sprawę podziału pracy w radach kobiecych.

Reasumując dyskusję przedstawiciel KM PZPR tow. Pękalski podkreślił, że rady kobiece mają już pewne osiągnięcia w swej pracy. Zadaniem organizacji kobiecy na najbliższy okres jest dalsza aktywizacja mas kobiecych w produkcji i w pracy społecznej".

Szybciej uruchomić drugą aptekę społeczną

"Potrzeby ludności Elbląga w dziedzinie zaopatrywania się w środki lecznicze zaspakajały do niedawna trzy apteki - dwie prywatne i jedna społeczna. Po zamknięciu przez władze prokuratorskie apteki przy ul. 1 Maja referat zdrowia Prezydium MRN zwrócił się do Centrosanu o szybkie przejęcie pomieszczeń aptecznych i uruchomienie w nich placówki państwowej. Uruchomienie apteki miało nastąpić do dnia 15 września br. Mimo jednak polecenia Ministerstwa Zdrowia Centrosan nie dotrzymał ustalonego terminu, co poważnie utrudniło zaopatrywanie się ludności Elbląga w lekarstwa. Sprawą tą powinien zainteresować się Wydział Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej".

Zaopatrzyć w ławki poczekalnię dentystyczną w Elblągu

"Na skutek małej ilości lekarzy dentystów w Elblągu pacjenci poradni dentystycznej Ubezpieczalni Społecznej muszą często czekać na przyjęcie wiele godzin. Oczekiwanie jest to utrudnione wskutek braku ławek lub krzeseł w poczekalni".

Dziś kontrolowane są książki meldunkowe

"W biurze ewidencji ludności Prezydium MRN kontrolowane będą dziś 19 bm. książki meldunkowe z dowodami mieszkańców ulic: Niborska, Pułtuska, Pobijańska, Płońska, Beskidzka, Rawska, Okólnik, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Dębowa i Druska".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 288, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.