"Obserwując sukcesy kobiet radzieckich..." (Głos z przeszłości, odc. 81)

Kobiety stają do warsztatów produkcyjnych

Pierwsza spawaczka w elektroni elbląskiej

Kobiety zatrudnione w elbląskiej elektrowni kierowane były dotychczas przede wszystkim do prac podrzędnych, nie wymagających kwalifikacji. Obserwując sukcesy kobiet radzieckich, które pracują we wszystkich dziedzinach i osiągają dobre rezultaty w pracy produkcyjnej, koło Ligi Kobiet w elektrowni zwróciło się do rady zakładowej i dyrekcji z prośbą o zatrudnienie kobiet przy warsztatach.

Jako pierwsza zgłosiła się do pracy w produkcji tow. Jadwiga Czacharowska. Po krótkim przeszkoleniu rozpoczęła ona samodzielną pracę jako spawaczka, wykonując pełną normę.

Budynki szkolne powinny być właściwie wykorzystane

Stały wzrost liczby młodzieży w wieku szkolnym w Elblągu wymaga dalszej rozbudowy sieci szkół wszelkich typów. Z nowym rokiem szkolnym, według obliczeń inspektoratu, rozpocznie naukę ok. 1500 dzieci, które zgłoszą się do szkół podstawowych. W związku z tym należy pomyśleć o właściwym, celowym wykorzystaniu istniejących w Elblągu budynków szkolnych. Powinny one być przeznaczone wyłącznie dla szkół.

M. in. należy poczynić starania, ażeby budynek szkoklny, znajdujący się przy ul. Gwiezdnej, który przeznaczony został pierwotnie na halę targową, służył jednak właściwemu celowi.

2,5 miliona sztuk cegieł miesięcznie uzyska MPB z rozbiórki ruin

W Zarządzie Miejskim w Elblągu odbyła się konferencja w sprawie przebiegu akcji rozbiórkowej. Na naradzie stwierdzono, że marcowy plan oczyszczenia cegły rozbiórkowej nie został wykonany. Przyczyną tego był brak dostatecznej ilości siły roboczej oraz uchybienia w dyscyplinie pracy.

Celem usunięcia tych niedomagań postanowiono zreorganizować plan pracy przy robotach rozbiórkowych. W miesiącach kwietniu i maju planuje się ogółem wydobycie przeszło 4 milionów sztuk cegieł. MPB, prowadząca akcję rozbiórkową, otoczy opieką zapoczątkowane już współzawodnictwo pomiędzy poszczególnymi grupami robotników. W chwili obecnej współzawodniczą dwie grupy, liczące po 40 osób.

Przedstawiciel Komitetu Miejskiego PZPR tow. Pietrzak oświadczył na naradzie, że załogi robotnicze różnych zakładów pracy zgłaszają także chęć wzięcia udziału w akcji rozbiórkowej. W związku z tym, akcji należy nadać szerszy charakter społeczny.

Wystawa dorobku szkół zawodowych

W najbliższym czasie otwarta zostanie w Elblągu wystawa dorobku szkół zawodowych. W wystawie tej wezmą udział m. in. oddział uczniów ze Szkoły Przemysłowej, którzy wykonali skomplikowane maszyny oraz uczniowie liceów: Technicznego, Przemysłu Odzieżowego i Liceum Handlowego.

Transportowcy przygotowują się do obchodu 1 Maja

Sekcja Kulturalno-Oświatowa Związku Zawodowego Transportowców prowadzi intensywne przygotowania do obchodu święta robotniczego. Na dzień 1 maja przygotowywana jest interesująca impreza artystyczna.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 110, 1950 r.

