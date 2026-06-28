„Opóźniają wykonanie prac pod różnymi pretekstami” (Głos z przeszłości, odc. 254)

- Remont zniszczonych zagród wiejskich, niezajętych jeszcze przez rolników postępuje szybko naprzód. Tegoroczny plan pracy wykonany już został w 120 proc. - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Czas na kolejny odcinek niedzielnego cyklu Głos z przeszłości. Tym razem w naszej prasówce z dawnych lat jeden dłuższy temat, mianowicie...

Przyspieszyć wykonanie tegorocznego planu budownictwa inwestycyjnego w powiecie elbląskim

"W powiecie elbląskim przeprowadzono liczne prace mające na celu zabezpieczenie budynków zniszczonych w czasie działań wojennych. W pierwszym roku realizacji zadań planu 6-letniego przystąpiono do odbudowy zabezpieczonych obiektów oraz do budowy nowych domów mieszkalnych, gmachów szkolnych i budynków gospodarczych.

O rozmachu budownictwa w powiecie elbląskim świadczy m. in. liczba odbudowywanych budynków szkolnych. W chwili obecnej w toku odbudowy znajdują się budynki szkół podstawowych w Kamionku Wielkim, w Dużym Stoboju w Krąszowicach, w Tynowcu, Markusach, Raczkach Elbląskich, Plonach i Jagodowie. W Milejewie w budowie znajduje się gmach szkoły – Pomnika Polski Ludowej. Na ukończeniu jest remont budynku w Suchaczu – Zamku, gdzie znajdzie pomieszczenie internat szkoły ceramiki czerwonej.

Poza tym w Jegłowniku i w Grabinach budowane są remizy straży pożarnej, w Tropach i Zwierznie – świetlice. W Krynicy Morskiej przebudowywany jest gmach kolonii letnich dla dzieci oraz budynek Funduszu Wczasów Pracowniczych.

W Fabryce Przetworów Owocowych w Tolkmicku prowadzona jest odbudowa trzech budynków mieszkalnych oraz jednego gmachu przeznaczonego na szkołę fachowców przetwórstwa owocowego.

Tegoroczne inwestycje w Państwowych Gospodarstwach Rolnych obejmują budowę nowych oraz odbudowę zniszczonych obiektów w Górkach, Stoboju, Stagniewie, Nowakowie Ostrobrzegu, Lipniku i w Kadynach. Roboty na terenach PGR są prowadzone systemem gospodarczym. Wiele obiektów już wykonano, zaś niektóre budowy są w stanie wykończenia.

Remont zniszczonych zagród wiejskich, niezajętych jeszcze przez rolników postępuje szybko naprzód. Tegoroczny plan pracy wykonany już został w 120 proc. Słabiej natomiast prowadzona jest odbudowa zagród już zamieszkałych, gdyż wykonano tutaj tylko 72 proc. planu. Szerokie budownictwo inwestycyjne prowadzone jest również i w 6 spółdzielniach produkcyjnych.

Kontrola w terenie wykazała, że tegoroczny plan budownictwa może być w pełni wykonany. Potrzebna jest do tego większa troska o dotrzymanie ustalonych terminów ze strony przedsiębiorstw wykonujących inwestycje. Tymczasem wiele firm budowlanych lekceważy ustalone terminy zasłaniając się brakiem materiałów budowlanych lub kwalifikowanych robotników, np. Spółdzielnia Budowlana Produkcja z Łodzi, która miała wykończyć budowę gmachu Funduszu Wczasów Pracowniczych w Krynicy Morskiej w ciągu 3 miesięcy, prowadzi roboty już 9 miesięcy, bez widoków nawet rychłego ich ukończenia. Również przeciąga się rozbudowa fabryki przetworów owocowych w Tolkmicku, którą wykonuje spółdzielnia budowlana z Elbląga. Obie te firmy opóźniają wykonanie prac pod różnymi pretekstami, nie czyniąc żadnych starań, aby zmobilizować potrzebny materiał we własnym zakresie. Wykazując brak odpowiedzialności, kierownictwa tych spółdzielni podrażają znacznie koszty inwestycji, płacąc pracownikom wiele tysięcy złotych za samo oczekiwanie na zlecenie robót.

Stan ten powinien zainteresować czynniki odpowiedzialne za przebieg realizacji planu inwestycyjnego w powiecie. Wykonanie tegorocznego planu inwestycyjnego wymaga natychmiastowego uzdrowienia stosunków, a przede wszystkim zwiększenia odpowiedzialności firm budowlanych za dotrzymywanie ustalonych terminów".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 287, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.