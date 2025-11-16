„Port Nowej Pasłęki zostanie pogłębiony” (Głos z przeszłości, odc. 221)

- Młodzież uczęszczająca do liceów technicznych przystąpiła do pracy przy budowie fundamentów pod Pomnik Pokoju, który stanie na placu Czerwonym – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela - to Głos z przeszłości. Czym żyło miasto i region w 1950 roku?

Przodujący traktorzyści POM w Gronowie

"Państwowy Ośrodek Maszynowy w Gronowie skosił w spółdzielniach produkcyjnych i gromadach 482 ha zboża, przekraczając plan o 20 ha. W 100 proc. wykonane zostały także podorywki, a orka jesienna przebiega pomyślnie. Wykonanie planów jest zasługą całej załogi. W przygotowaniach maszyn do akcji żniwnej wyróżnił się kierownik warsztatu tow. Krzyżanowski. W akcji żniwnej dobrymi wynikami wykazali się traktorzyści. Wielu z nich stale przekraczało normy dzienne. Najlepiej pracował traktorzysta Jan Grabowski, który w spółdzielni produkcyjnej Próchnik kosił 8,5 ha zboża dziennie Przoduje on także w dobrej konserwacji maszyn. Na wyróżnienie zasługują tow. tow. Stanisław Dylewski, Wojciech Buckiewicz oraz Władysław Bojczuł.

Wprowadzone współzawodnictwo, do którego przystąpili traktorzyści oraz pomocnicy, podniesie w dużym stopniu wydajność pracy i pozwoli na uzyskanie jeszcze lepszych wyników".

Port w Nowej Pasłęce otrzymał niezbędny pomost

"W porcie Zalewu Wiślanego Nowa Pasłęka ukończona została budowa pomostu, którego brak wpływał ujemnie na pracę osiadłych tam rybaków. Grupa hydrotechniczna GUM zobowiązała się dla uczczenia Kongresu Pokoju wykonać budowę pomostu przed terminem. Zobowiązanie to zostało zrealizowane i przyniosło 40 roboczodni oszczędności. Wkrótce port Nowej Pasłęki zostanie pogłębiony, przez co wzrośnie jego użyteczność i ułatwi się pracę rybakom".

Otwarcie punktu dentystycznego w Tolkmicku

"W najbliższych dniach otwarty zostanie w Tolkmicku punkt dentystyczny, który będzie czynny w poniedziałki, środy i soboty w godzinach 16-18".

Młodzież liceów technicznych podjęła pracę przy budowie Pomnika Pokoju

"Młodzież uczęszczająca do liceów technicznych przystąpiła do pracy przy budowie fundamentów pod Pomnik Pokoju, który stanie na placu Czerwonym. Uczniowie ci wezwali jednocześnie młodzież szkolną innych zakładów w Elblągu do udziału w budowie pomnika".

Dziś rejestrują się

"W dniu dzisiejszym, 18 bm. w Rejonowej Komisji Poborowej przy ul. Gdyńskich Kosynierów rejestrują się poborowi zamieszkali na terenie Elbląga, których na nazwiska zaczynają się na M, N, O".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 257, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.