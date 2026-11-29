Powracającą młodzież witali na dworcu delegaci (Głos z przeszłości, odc. 237)

- 5 bm. będzie obradować w Elblągu zjazd delegatów kół terenowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Czas na kolejny odcinek cyklu Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Dodatkowe zobowiązanie produkcyjne załogi Blaszanki

"Załoga Warmińskiej Fabryki Wyrobów Metalowych podjęła w dniu 26 bm. dodatkowe zobowiązanie przedterminowego wykonania planu produkcyjnego pod względem wartościowym.

Grupy robotnicze z hali I, której produkcją kieruje tow. Grochowski, postanowiły wraz z brygadami tow. Dąbrowskiego i tow. Jastra ponadto przekroczyć asortymentowe wykonanie planu i dać dodatkową produkcję wartości 17 tys. zł przedwojennych.

Hala II pod kierownictwem tow. Pypłacza z brygadami tow. Staręgi i tow. Kunerta zobowiązała się podnieść wartość produkcji o sumę 105 tys. zł sprzed wymiany. Termin wykonania tych zobowiązań ustalono na 30 grudnia br."

Zjazd delegatów Związku Bojowników

"5 bm. będzie obradować w Elblągu zjazd delegatów kół terenowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Obrady zjazdu odbędą się w świetlicy własnej przy ul. Gdyńskich Kosynierów. Porządek dzienny przewiduje m. in. wybór nowego zarządu oddziału powiatowego Związku".

Powrót młodzieży SP z brygad

"Do Elbląga powróciło ok. 100 junaków z obozów letnich SP. Powracającą młodzież witali na dworcu delegaci PZPR, ZMP i Komendy SP oraz hufce szkolne".

Zebranie Stowarzyszenia Wolnej Myśli

"5 bm. o godz. 10 odbędzie się w Centralnej Szkole Administracji Rolniczej zebranie członków elbląskiego Stowarzyszenia Wolnej Myśli".

Zawody lekkoatletyczne szkół średnich

"W dniu 5 bm. o godz. 9 na stadionie miejskim rozegrany zostanie mecz lekkoatletyczny między reprezentacją elbląskich szkół zawodowych średnich i reprezentacją CWKS. Mecz ten zapoczątkują imprezy sportowe organizowane w ramach obchodu Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 304, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.