„Prace przy umacnianiu brzegów rzek w rejonie elbląskim” (Głos z przeszłości, odc. 261)

- Grupy robotnicze, zatrudnione przy montażu elementów dźwigów portowych, zobowiązały się skrócić czas montażu poszczególnych zespołów dźwigowych o dwa dni – pisała o Elblągu prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Kolejna niedziela i kolejny Głos z przeszłości. Czym kiedyś żyło miasto i region?

Pomyślny przebieg prac przy umacnianiu brzegów rzek w rejonie elbląskim

"Prace przy umacnianiu brzegów rzek w rejonie elbląskim zbliżają się ku końcowi. Do chwili obecnej ukończone zostały roboty na Kanale Warmińskich. Prace na Wiśle elbląskiej oraz na rzece Święta Tuga wykonano dotychczas 80 proc.

Załoga Państwowego Zarządu Wodnego, pragnąc uczcić 33 rocznicę Rewolucji Październikowej, zobowiązała się przeprowadzić dodatkowo umocnienie brzegów rzeki Elblążki w rejonie Nowakowa, dla ochrony wałów zamykających poldery przed powodzią.

Pomyślny przebieg robót zawdzięczać częściowo należy zastosowaniu nowatorskiego pomysłu pracowników PZW w Elblągu ob. ob. Jakubowskiego i Tetelmajera, który polega na użyciu do obciążenia faszyny gruzu budowlanego zamiast kamieni, których dostawa zwiększała znacznie koszty robót. Zastosowanie gruzu budowlanego do umacniania brzegów spotkało się z przychylną oceną fachowców, którzy orzekli, że trwałość gruzu jest wystarczająca dla tego rodzaju celów.

Przedterminowe ukończenie prac nad umocnieniem brzegów rzek w rejonie elbląskim pozwoli na skierowanie zatrudnionych przez nich robotników do innych ważnych robót".

Biurokracja utrudnia zaopatrzenie robotników w opał na zimę

"Rada zakładowa PPB Nr 8 w Elblągu pragnąc przyjść z pomocą robotnikom w akcji zaopatrzeniowej poczyniła starania o sprzedanie pracującym w PPB po przystępnej cenie odpadków drewna znajdujących się w dużych ilościach na budowach.

W międzyczasie nadeszło jednak rozporządzenie ustalające, że wszystkie odpadki materiałów drzewnych mają być sprzedane w Centrali Odpadków w Elblągu po cenie 2 zł za kg. Instytucja ta nie posiada potrzebnych do magazynowania odpadków pomieszczeń i w związku z tym nie może zabrać całej ich ilości. Wobec tego centrala zaproponowała radzie zakładowej PPB Nr 8 sprzedaż odpadków robotnikom bezpośrednio z budów, żądając za 1 kilogram 5 zł, czyli o 3 złote drożej. Przy kupnie jednej tony odpadków stanowiłoby to 5 tys. zł, czyli o 3 tysiące więcej niż gdyby robotnicy kupowali wprost z budów. Zysk Centrali Odpadków byłby przy tym niczym nieuzasadniony, gdyż nie ponosi ona żadnych świadczeń.

Jest to przykład biurokratycznego podejścia do potrzeb robotników, pragnących zaopatrzeć się na zimę w opał. Należy zaznaczyć, że odpadki drzewne, pozostając przez dłuższy czas niezabezpieczone, niszczeją pod wpływem opadów atmosferycznych, a ich wartość opałowa staje się znacznie mniejsza. Sprawa ta powinna być rozwiązana w myśl postulatów robotników".

Na cześć 33 rocznicy Rewolucji Październikowej

"Najliczniejsze zobowiązania wykonania dodatkowych prac na cześć 33 rocznicy Rewolucji Październikowej podjęła w Elblągu załoga Zakładów Mechanicznych.

W oddziale TP 2 grupa traserska składająca się z K. Rajmuzy, St. Hrynkiewicza i J. Michalskiego zobowiązała się wykonać 5 dni przed terminem trasowanie i montaż 30-tonowej suwnicy. Grupa niterów pod przewodnictwem J. Skórki postanowiła wykonać nitowanie tej suwnicy na dwa dni przed terminem, a grupą sześciu ślusarzy i trzech spawaczy, którą kieruje tow. T. Wiśniewski, wykona na pięć dni przed terminem tory suwnicowe.

Grupy robotnicze, zatrudnione przy montażu elementów dźwigów portowych, zobowiązały się skrócić czas montażu poszczególnych zespołów dźwigowych o dwa dni.

Brygady produkcyjne Tramwajów Miejskich postanowiły uczcić 33 rocznicę Rewolucji Październikowej przedterminowym odremontowaniem i oddaniem do użytku wozu motorowego, ciągnika i przyczepki, zaoszczędzając przy tym ok. 1200 roboczogodzin".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 293, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.