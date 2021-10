"Rodziny robotnicze mieszkają w pięknych domach"(Głos z przeszłości, odc. 15)

"Wczorajszy nakład wydania elbląskiego Głosu Wybrzeża z przyczyn od nas niezależnych nadszedł do Elbląga zamiast w godzinach porannych, dopiero w godzinach popołudniowych" – pisała prasa w 1950 r. Na szczęście kolejny odcinek "Głosu z przeszłości" możemy opublikować bez opóźnień, jak zawsze w niedzielny poranek.

Tym razem w naszej prasówce z 1950 r. zajrzymy do elbląskich Zakładów Mechanicznych, będzie też o uszkodzeniach sieci wodociągowej czy przerwach w dostawie prądu. W ramach wycieczki za miasto zajrzymy tym razem do Kadyn, a konkretnie do willi, "zaopatrzonych w wodociągi, światło i głośniki radiowe".

Wytwórnia Nr 2 przoduje

"Współzawodnictwo pracy w Zakładach Mechaniczych zainicjowane zostało w Wytwórni Nr 2. W roku ub. ruch ten objął wszystkie działy Zakładów. Prowadzone było współzawodnictwo między wytwórniami oraz indywidualne. O coraz pomyślniejszym skutku tego ruchu świadczy fakt, iż w chwili obecnej bierze w nim udział prawie cała załoga Zakładów.

Współzawodnictwo mogłoby jeszcze bardziej rozwinąć się i przynieść lepsze, niż osiągnięto, rezultaty, gdyby Komitet Współzawodnictwa przejawiał odpowiednią inicjatywę. Nie wszystkie sekcje Komitetu pracowały dotąd należycie. Np. w ciągu całego ub. roku nie odbyło się ani jedno zabraknie sekcji techniczno-ekonomicznej, na skutek czego nie przeprowadzono analizy osiągnięć akcji współzawodnictwa oraz nie przedyskutowano wyłaniających się trudności, które można było usunąć. Administracja techniczna Zakładów nie przejawia dla współzawodnictwa właściwego zainteresowania, co odbija się ujemnie na jego wynikach i dalszej popularyzacji.

W ramach współzawodnictwa między-wytwórnianego na pierwszym miejscu utrzymuje się Wytwórnia Nr 2, która wykonała plan pracy w 2 i 3 etapie współzawodnictwa w 120 %. We współzawodnictwie indywidualnym wyróżniło się 34 przodowników pracy, w tym wiele kobiet. Premie, wypłacone przodownikom w ostatnim kwartale ub. roku, wyniosły pół miliona złotych".

W willach Hohenzollernów mieszkają robotnicy rolni

"Majątek PGR Kadyny w powiecie elbląskim obejmuje dawną posiadłość Hohenzollernów. Zagospodarowanie majątku polepsza się z roku na rok. W chwili obecnej jest to wielki warsztat pracy, zatrudniający ok. 100 osób. Robotnicy tego majątku mają bardzo dobre warunki mieszkaniowe. Rodziny robotnicze mieszkają w pięknych domach – willach, zaopatrzonych w wodociągi, światło i głośniki radiowe. W końcu ub. roku została otwarta ładnie urządzona świetlica, w której odbył się obchód 70 rocznicy urodzin tow. Stalin.

Obecnie personel majątku w przyśpieszonym tempie przeprowadza młóckę zboża".

Przewody wodociągowe powinny być zabezpieczone

"Na skutek niedostatecznego zabezpieczenia przez użytkowników przewodów wodociągowych zanotowano ostatnio wiele uszkodzeń sieci wodociągowej, co utrudniło dostawę wody. W związku z tym Zarząd Nieruchomości Miejskich wydał polecenie zabezpieczeń rur wodociągowych. W wypadku niezabezpieczenia przewodów naprawa ich będzie przeprowadzana na koszt lokatorów".

Przerwa w dostawie prądu

"W dniu 29 bm. (...) będzie wstrzymany dopływ energii elektrycznej do mieszkań. Przerwa w dostawie prądu nastąpi na skutek czyszczenia urządzeń Elektrowni i całej sieci".

Wieczorek młodzieży szkolnej

"Staraniem kierownictwa szkoły Nr 7 odbył się w ubiegłą niedzielę wieczorek dla uczniów tej szkoły. Na program wieczoru złożyły się występy artystyczne i wspólna kolacja z nauczycielami i rodzicami".

Nie nadużywać pogotowia

"Pogotowie PCK w Elblągu było dotychczas często wzywane przez mieszkańców w błahych wypadkach. Utrudniało to udzielenie pomoc ludziom istotnie potrzebującym natychmiastowej interwencji lekarza. W związku z tym kierownictwo pogotowia postanowiło obciążać kosztami przejazdu wszystkich, którzy będą wzywali karetki bez uzasadnionej konieczności".

Od redakcji

"Wczorajszy nakład wydania elbląskiego Głosu Wybrzeża z przyczyn od nas niezależnych nadszedł do Elbląga zamiast w godzinach porannych, dopiero w godzinach popołudniowych".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 27, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.