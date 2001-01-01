„Słaba praca referatu” (Głos z przeszłości, odc. 212)

- Komitet współzawodnictwa w PPB 8 nie pracuje należycie, ponieważ w skład jego wchodzą pracownicy z różnych budów oddalonych nieraz od siebie o kilkanaście kilometrów - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Czym żyła prasa ponad 70 lat temu? O tym jak co tydzień w cyklu Głos z przeszłości.

Umasowienie ruchu współzawodnictwa wśród pracowników budowlanych

„W Powiatowej Radzie Związków Zawodowych odbyło się zebranie przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych poświęcone omówieniu ruchu rozwoju współzawodnictwa. Referat instruktora współzawodnictwa pracy przy Związku Zawodowym Pracowników Budowlanych tow. Ryfy i wypowiedzi zakładowych referentów współzawodnictwa wyraźnie wykazały, że w budownictwie występują jeszcze w tej dziedzinie duże niedociągnięcia. W Miejskim Przedsiębiorstwie Budowlanym daje się zauważyć słaba praca referatu współzawodnictwa. Komitet współzawodnictwa w PPB 8 nie pracuje należycie, ponieważ w skład jego wchodzą pracownicy z różnych budów oddalonych nieraz od siebie o kilkanaście kilometrów. Spółdzielnia Budowlana nie ma regulaminu współzawodnictwa, a rozrzucone w całym powiecie grupy budowlane PGR mają trudności organizacyjne. We wszystkich przedsiębiorstwach budowlanych komitety współzawodnictwa są mało żywotne.

Celem umasowienia ruchu współzawodnictwa wybrano sekcję branżową w następującym składzie: tow. Feliks Ryfa – przewodniczący, Stanisław Kwapisz (MBP) i Zygmunt Grodecki (SPB). Na zakończenie uchwalono rezolucję, w której zobowiązano się w ciągu września objąć ruchem współzawodnictwa pracy 80 proc. załóg przedsiębiorstw budowlanych”.

ZKK powołał Komitet Obudowy Warszawy

„Na zebraniu masowym pracowników węzła kolejowego Elbląg – członków ZKK dokonano wyboru lokalnego Komitetu Odbudowy Warszawy z tow. Janem Szpakowskim jako przewodniczącym na czele”.

Pracownicy poszukiwani

„Samodzielnego księgowego – bilansistę zatrudni natychmiast Mazurska Spółdzielnia Transportowa w Elblągu, ul. Warszawska 47/51”.

Dziś rejestrują się poborowi

„W dniu dzisiejszym tj. dnia 12 bm. w Rejonowej Komisji Poborowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 rejestrują się poborowi zamieszkali na terenie Elbląga, których nazwiska rozpoczynają się na litery G, H, I”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 251, 1950 r.

Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.