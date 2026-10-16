Szukają chętnych na działki koło marketu

Budowa marketu przy ul. Lwowskiej na Bielanach powoli dobiega końca, ale chętnych na kolejne działki usługowe w tej lokalizacji na razie nie ma. Miasto po raz szósty ogłosiło przetarg w tej sprawie.

Działki przy ul. Lwowskiej w sąsiedztwie budowanego marketu mają 1,8 i 0,8 hektara powierzchni, są przeznaczone pod zabudowę usługową. Dotychczas odbyło się pięć przetargów w sprawie ich sprzedaży, ale za każdym razem nie było chętnych.

Władze Elbląga podjęły właśnie szóstą próbę, po raz kolejny obniżając ich ceny. Cena wywoławcza działki o pow. 1,8 ha to obecnie 4,5 mln zł netto, a działki o pow. 0,8 ha – niewiele ponad 2 mln z netto. Dodatkowo w obu przetargach jest udział w trzeciej działce o powierzchni 0,2 ha (odpowiednio 60 i 40 proc.), która jest przeznaczona pod drogę dojazdową.

Oba przetargi odbędą się14 grudnia. Nabywcy nieruchomości będą mieli czas na rozpoczęcie prac do końca 2031 roku i ich zakończenia do końca 2033 roku.