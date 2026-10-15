Elbląski Dzień Edukacji Narodowej w obiektywie

Uroczystość zorganizowali Urząd Wojewódzki, samorząd województwa, kuratorium oświaty oraz miasto Elbląg. Tradycyjnie przyznano nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom.

- Dzień Edukacji Narodowej zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela, funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej wywodzi się od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - przypomina strona MEN.