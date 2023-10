"Wielkie zainteresowanie wzbudzają regaty jachtów" (Głos z przeszłości, odc. 114)

- Zorganizowane zostaną wycieczki do Krynicy Morskiej, gdzie odbędzie się uroczyste zakończenie obchodu Dni Morza – pisała prasa o Dniach Morza w Elblągu w 1950 r.

W kolejnym odcinku naszego cyklu co nieco o obchodach Dni Morza. Będzie też kurs pielęgniarek, narada korespondentów robotniczych i chłopskich, egzaminy w Blaszance. Zapraszamy na podróż w czasie.



Uroczystości Dni Morza

"Tegoroczny obchód Dni Morza zapowiada się w Elblągu bardzo atrakcyjnie. Komitet organizacyjny przystąpił już do prac przygotowawczych. Program uroczystości przewiduje nie tylko różnego rodzaju imprezy w samym mieście, lecz także w powiecie, m. in. Krynicy Morskiej. Wielkie zainteresowanie wzbudzają regaty jachtów, które odbędą się na Zalewie Wiślanym 29 bm. Zorganizowane zostaną wycieczki do Krynicy Morskiej, gdzie odbędzie się uroczyste zakończenie obchodu Dni Morza".

Otwarcie kursu pielęgniarek przy PCK

"W dniu 15 bm. otwarty został kurs młodszych pielęgniarek, zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż w Elblągu. Kurs trwać będzie 6 miesięcy, kształcąc nowe kadry służby zdrowia. Na kurs zapisało się ponad 50 osób, rekrutujących się głównie z młodzieży robotniczo-chłopskiej, pochodzącej z powiatu elbląskiego i Elbląga.

PCK prowadzi już dwa tego rodzaju kursy w Sopocie i Kwidzynie".

Narada korespondentów robotniczych i chłopskich w Elblągu

"18 bm. o godzinie 10 odbędzie się w lokalu Komitetu Powiatowego PZPR przy ul. Królewieckiej narada korespondentów robotniczych i chłopskich z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Obecność wszystkich korespondentów obowiązkowa".

Egzaminy II kursu szkoleniowego w Blaszance

"W dniach 13 i 14 bm. Przeprowadzono egzamin uczestników II kursu szkoleniowego w Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych w Elblągu. Na ogólną liczbę 23 słuchaczy do egzaminu przystąpiło osiemnastu".



Dyżury aptek

"Apteka Mariańska, ul. Królewiecka od godz. 19-9".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 165, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.