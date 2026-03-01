"Wołek zbożowy - najgroźniejszy szkodnik" (Głos z przeszłości, odc. 236)

- Centrala Zwalczania Szkodników Zbożowo-Mącznych prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję zwalczania chrząszczy, roztoczy i gryzoni w miejscach składowania i przerobu mąki oraz w środkach transportowych zbóż i przetworów zbożowych – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela – to Głos z przeszłości. Znów pokazujemy, co działo się ponad 70 lat temu w Elblągu i w regionie, tym razem wybierzemy się też na nieco dalszą wycieczkę.

Otwarcie nowej placówki handlowej

"Przy placu Słowiańskim róg 1 Maja otwarty został w dniu 23 bm. Wzorowo urządzony i dobrze wyposażony sklep masarski Spółdzielni Rzeźników i Wędliniarzy".

Akcja zwalczania szkodników mącznych i zbożowych

"Centrala Zwalczania Szkodników Zbożowo-Mącznych prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję zwalczania chrząszczy, roztoczy i gryzoni w miejscach składowania i przerobu mąki oraz w środkach transportowych zbóż i przetworów zbożowych. Na terenie województwa gdańskiego ekspozytura CZSZM przeprowadziła dezynfekcję wszystkich większych młynów i magazynów zbożowych. Akcja ta ma na celu przede wszystkim zwalczanie wołka zbożowego, pustosza, mącznika i młynarka. Wołek zbożowy – najgroźniejszy szkodnik, jest zwalczany metodą chemiczną przy pomocy preparatów dwuchloru etanu i delicji: w magazynach podłogowych oraz cjanowodoru: w komorach gazowych.

Przeprowadzona akcja wykazała skuteczność działania naszych preparatów chemicznych, dzięki którym zawołczone obiekty, zostały uwolnione od tego szkodnika".

Dziś rejestrują się

"W dniu dzisiejszym – to jest 25 bm. w Rejonowej Komisji Poborowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 rejestrują się poborowi zamieszkali na terenie Elbląga, których nazwiska zaczynają się na Z, Ż".

Spółdzielcy z Bychowa zasiali już 60 ha żyta

"Członkowie spółdzielni produkcyjnej jedność w Bychowie przystąpili już do jesiennych siewów. W br. zostanie zasianych 150 ha żyta i 10 ha wyki.

Z wydatną pomocą spółdzielni w Bychowie przyszedł miejscowy POM, który podjął się zaorać 100 ha (...). Pozostałe 60 ha zaorano końmi. Dotychczas spółdzielnia zasiała 60 ha żyta i 8 ha wyki".

Kina

"Kino Bałtyk – Nasz chleb powszedni

Kino Mars – S/s Orzeł zaginął, film morski prod. radzieckiej".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 264, 1950 r.

