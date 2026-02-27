UWAGA!

----

Zmarł Bogusław Szybalski

 Elbląg, Zmarł Bogusław Szybalski
(fot. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)

Nie żyje Bogusław Szybalski, działacz opozycyjny w PRL, jeden z członków Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Elblągu w 1980 roku, delegat na I Zjazd Krajowy Solidarności i członek ówczesnych władz krajowych związku. Miał 80 lat...

Bogusław Szybalski był działaczem opozycji od 1968 roku, kiedy to został relegowany z Politechniki Gdańskiej za udział w protestach marcowych. Podczas Grudnia 1970 został zatrzymany w trakcji demonstracji i pobity, wyszedł z aresztu w styczniu 1971 r. W sierpniu 1980 roku brał udział w strajku solidarnościowym w elbląskim Transbudzie. Został członkiem NSZZ Solidarność, wchodził w skład prezydium Zarządu Regionu Elbląskiego. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność.” Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, przebywał w różnych ośrodkach. Z jednego z nich – Nowego Łupkowa – uciekł w październiku 1982 r.

- W styczniu 1983 r. na krótko zatrzymany, w kolejnych latach inwigilowany, zatrzymywany i poddawany przesłuchaniom. Kontynuował działalność opozycyjną w ramach sekcji transportowej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Zajmował się także dostawcą sprzętu i materiałów poligraficznych dla wydawnictw drugiego obiegu. Uczestniczył również w kolportażu publikacji Instytutu Literackiego, a także akcjach pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. W lipcu 1987 r. tymczasowo aresztowany po zatrzymaniu w czasie transportu materiałów poligraficznych, w grudniu tegoż roku skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; osadzony do maja 1988 r., kiedy to uzyskał przerwę w karze ze względu na stan zdrowia. Ostatecznie 30 czerwca 1989 r. zwolniono go z wykonywania kary całkowicie – czytamy w Wikipedii i na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

- Od 22 sierpnia do 1 września 1988 r. wspierał strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej, m.in. dowoził gości i przedstawicieli zagranicznych central związkowych, dostarczał papier, materiały poligraficzne, farby, matryce. Przez lata pozostawał wierny ideałom wolności i solidarności, ponosząc konsekwencje swojej działalności. Cześć Jego Pamięci! – pisze o panu Bogusławie Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

W 1989 roku Bogusław Szybalski został sekretarzem biura organizacyjnego Regionu Elbląskiego „Solidarności”. W pierwszej połowie lat 90. Działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym. W 2010 roku przeszedł na emeryturę. Za swoją działalność opozycyjną został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Bogusław Szybalski zmarł 26 lutego w wieku 80 lat. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 28 lutego na cmentarzu w Gdańsku-Srebrzysku o godz. 10.

oprac. RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 