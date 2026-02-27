Zmarł Bogusław Szybalski

Nie żyje Bogusław Szybalski, działacz opozycyjny w PRL, jeden z członków Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Elblągu w 1980 roku, delegat na I Zjazd Krajowy Solidarności i członek ówczesnych władz krajowych związku. Miał 80 lat...

Bogusław Szybalski był działaczem opozycji od 1968 roku, kiedy to został relegowany z Politechniki Gdańskiej za udział w protestach marcowych. Podczas Grudnia 1970 został zatrzymany w trakcji demonstracji i pobity, wyszedł z aresztu w styczniu 1971 r. W sierpniu 1980 roku brał udział w strajku solidarnościowym w elbląskim Transbudzie. Został członkiem NSZZ Solidarność, wchodził w skład prezydium Zarządu Regionu Elbląskiego. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność.” Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, przebywał w różnych ośrodkach. Z jednego z nich – Nowego Łupkowa – uciekł w październiku 1982 r.

- W styczniu 1983 r. na krótko zatrzymany, w kolejnych latach inwigilowany, zatrzymywany i poddawany przesłuchaniom. Kontynuował działalność opozycyjną w ramach sekcji transportowej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Zajmował się także dostawcą sprzętu i materiałów poligraficznych dla wydawnictw drugiego obiegu. Uczestniczył również w kolportażu publikacji Instytutu Literackiego, a także akcjach pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. W lipcu 1987 r. tymczasowo aresztowany po zatrzymaniu w czasie transportu materiałów poligraficznych, w grudniu tegoż roku skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; osadzony do maja 1988 r., kiedy to uzyskał przerwę w karze ze względu na stan zdrowia. Ostatecznie 30 czerwca 1989 r. zwolniono go z wykonywania kary całkowicie – czytamy w Wikipedii i na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

- Od 22 sierpnia do 1 września 1988 r. wspierał strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej, m.in. dowoził gości i przedstawicieli zagranicznych central związkowych, dostarczał papier, materiały poligraficzne, farby, matryce. Przez lata pozostawał wierny ideałom wolności i solidarności, ponosząc konsekwencje swojej działalności. Cześć Jego Pamięci! – pisze o panu Bogusławie Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

W 1989 roku Bogusław Szybalski został sekretarzem biura organizacyjnego Regionu Elbląskiego „Solidarności”. W pierwszej połowie lat 90. Działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym. W 2010 roku przeszedł na emeryturę. Za swoją działalność opozycyjną został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Bogusław Szybalski zmarł 26 lutego w wieku 80 lat. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 28 lutego na cmentarzu w Gdańsku-Srebrzysku o godz. 10.