Bezpłatne szkolenie medyczne

W związku z działaniami wojennymi toczącymi się na terenie Ukrainy, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje o możliwości przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia medycznego związanego z przedszpitalnym postępowaniem z obrażeniami, najczęściej powstającymi na polu walki.

Propozycja szkoleniowa kierowana jest do wszystkich obywateli ukrainy przygotowujących się do powrotu do swojego kraju.

Osoby lub grupy chętnych osób proszone są o kontakt telefoniczny z Działem Marketingu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w celu umówienia terminu szkolenia - 55 239 57 04.