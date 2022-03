„Nasz magiczne Encanto” z ukraińskim dubbingiem w Multikinie

W piątek (18 marca), we wszystkich kinach sieci Multikino i Cinema3D rozpoczną się seanse animacji „Nasze magiczne Encanto” z ukraińskim dubbingiem. Dla uchodźców z Ukrainy filmy będą wyświetlane za darmo w tygodniu oraz w weekendy.

Pierwszym filmem, który w kinach sieci Multikino i Cinema3D od 11 do 17 marca uchodźcy z Ukrainy z opiekunami mogli oglądać bezpłatnie był „Kosmiczny mecz: Nowa era”. Kolejna produkcja z ukraińskim dubbingiem, która 18 marca trafi do repertuaru, to „Nasz magiczne Encanto”. Animacja będzie wyświetlana za darmo w tygodniu oraz w weekendy.

„Nasze magiczne Encanto” opowiada historię niezwykłej rodziny Madrigal. Ich pełen magii dom znajduje się w tętniącym życiem mieście - w cudownym i urokliwym miejscu zwanym Encanto, ukrytym w górach Kolumbii. Magia Encanto sprawiła, że każde dziecko w rodzinie posiada wyjątkową moc uzdrawiania, z wyjątkiem Mirabel. Kiedy magia otaczająca Encanto jest w niebezpieczeństwie, Mirabel odkrywa, że to właśnie ona, jako jedyna zwyczajna osoba w tej wyjątkowej rodzinie, może być jej ostatnią nadzieją.

Przepełniona muzyką i kolorami animacja „Encanto” pozwoli uczestniczącym w seansie dzieciom oderwać się od trudów, z którymi przyszło im się zmierzyć. Chcemy dać dzieciom kolejny powód do uśmiechu i ponownie mamy nadzieję, że wizyta w kinie wprawi naszych małych gości i ich opiekunów w dobry nastrój.

Bilety na pokazy filmów z ukraińskim dubbingiem są dostępne tylko w kasach kin. Jeżeli w pokazie będzie chciała uczestniczyć większa liczba dzieci prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami kina w celu rezerwacji miejsc.

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajdują się na stronie.