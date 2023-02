Ukraińskie barwy na Pomniku Wdzięczności

Dziś (24 lutego) w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, krótko po godz. 8 Pomnik Wdzięczności na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przybrał ukraińskie barwy. Stało się to za sprawą inicjatywy jednego z mieszkańców. Zobacz zdjęcia.

Pomnik ukraińskimi barwami udekorował Kazimierz Stańczyk w ramach prywatnej inicjatywy.

- Każdy ma prawo zawiesić gdzieś flagę, tym bardziej, że protestujemy przeciwko tej okrutnej wojnie. Każdy powinien się do tego przyłączyć i popierać takie protesty, jest to wyraz naszego współczucia dla Ukrainy - mówi. - To była moja inicjatywa, na pewno byłoby więcej chętnych, ale to się wiąże z tym, że kiedyś spotkaliśmy się tu, żeby zaprotestować przeciw tej wojnie, po pierwszych słowach tego protestu podszedł pan z ulicy i zaczął nas wyzywać.

W okolicach godziny 8 w pobliżu cmentarza Agrykola dało się dostrzec patrole policji. Funkcjonariusze nie przeszkodzili Kazimierzowi Stańczykowi w owijaniu pomnika barwnymi taśmami, oddalili się nie podejmując interwencji.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Nie jestem wandalem, nie zaśmiecam, po prostu zaprotestowałem. Uważam, że to, że użyłem ukraińskiej flagi, nie jest żadnym przestępstwem ani wykroczeniem - komentuje Kazimierz Stańczyk. Podkreśla też, że jego zdaniem władze powinny zrobić coś z czerwoną gwiazdą, sierpem i młotem. - Ludzie ich obecność tłumaczą cmentarzem. Cmentarz i owszem, nikt tu nie dotyka cmentarza i nic o nim nie mówi, bo to są mogiły żołnierzy, którzy walczyli, zginęli, sami osobiście czasem zapalamy tutaj świeczki. Te symbole radzieckie są jednak hańbą - twierdzi.

Kazimierz Stańczyk wspomina, że po rozpoczęciu wojny zapakował busa z darami i pojechał z pomocą na Ukrainę.

- Wojny wtedy nie zobaczyłem, dojechałem spokojnie do Tarnopola - podkreśla. Przyznaje, że po roku Polacy są już zapewne zmęczeni pomaganiem, a podwyżki sprawiają, że nie każdy może pomóc. - Myślę jednak, że ogólnie jako Polacy zachowaliśmy się w tej sytuacji bardzo dobrze i do tej pory niesiemy tę pomoc - zaznacza.