443 miliony na Kanał Elbląski

Dokładnie za taką kwotę mają być realizowane w najbliższych latach cztery projekty związane z Kanałem Elbląskim. Między innymi budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych wokół niego, utworzenie miejsc cumowniczych dla żeglarzy czy remont pochylni i torowisk.

Porozumienie na realizację czterech projektów "Strategii rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego" podpisano w czwartek (5 października) pomiędzy Zarządem województwa warmińsko-mazurskiego a Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, do którego należy również Elbląg. Będą to projekty, którym w lutym ubiegłego roku Związek nadał znaczenie strategicznych. Pieniądze mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jak podkreśla elbląski radny Krzysztof Konert, wiceprzewodniczący Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, jest to ważna i dobra wiadomość, również dla Elbląga.

Podpisanie umowy, fot. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

- Jeden z projektów zakłada utworzenie spójnej sieci szlaków rowerowych połączonych z trasą Green Velo. Powstałaby rowerowa pętla: z Elbląga, przez Ostródę, Iławę, Zalewo, Markusy, Gronowo Elbląskie i kończyła się w Elblągu. Również elbląskie muzeum ma skorzystać z tych pieniędzy - mówi Krzysztof Konert.

Jakie jeszcze projekty mają otrzymać dofinansowanie?

- Remont systemu Kanału Elbląskiego, czyli inwestycje w urządzenia wodne i infrastrukturę towarzyszącą w celu zmniejszenia skutków takich zjawisk związanych ze zmianami klimatu jak ulewne deszcze, podtopienia, susze. Będą to również inwestycje w infrastrukturę dla ruchu turystycznego na Kanale Elbląskim, które ograniczą stopień zanieczyszczenia wód i ochronią jego strefę przybrzeżną. To m. in. rozbudowa miejsc cumowniczych dla żeglarzy, organizacja nabrzeży, stworzeniu atrakcyjnych miejsc do rekreacji nad wodą - informuje Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Pieniądze mają też zostać rozdysponowane na rozwój i poprawę dostępności do wyznaczonego w 2016 r. tematycznego Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. Szlak ten tworzą 23 obiekty w tym m. in.: pochylnie, śluzy, muzea, przystanie. Projekt polega na zaadaptowaniu tych obiektów na cele turystyczne i edukacyjne, ich jednolitym oznakowaniu, a także zastosowaniu cyfrowych metod interpretacji i upowszechniania dziedzictwa Kanału.

- Porozumienie to pierwszy krok do realizacji tych projektów. Kolejnym jest opracowanie dokumentacji przez samorządy - mówi Krzysztof Konert.

Projekty mają zostać zrealizowane do 2027 roku, a rozliczone do 2029 roku.