Przygotowują się na wodę

- Dziś stan na rzece Elbląg mamy dużo poniżej stanu ostrzegawczego, wczoraj się do niego zbliżaliśmy, obserwowaliśmy cały czas sytuację jeśli chodzi o cofkę. Wczoraj rzeka płynęła w drugą stronę, dzisiaj już w prawidłowym kierunku, bardzo nas to cieszy - mówił Michał Missan, prezydent Elbląga.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer podkreślał, że miniony tydzień w kraju upłynął pod znakiem niżu genueńskiego. Dziękował służbom i samorządowcom za współpracę w województwie warmińsko-mazurskim.

- Od poniedziałku skupiliśmy się przede wszystkim na obozach harcerskich, na terenie naszego województwa mamy zawiązanych 61 obozów, niemal 5300 uczestników - podkreślił. Policja i straż pożarna sprawdzała procedury ewakuacyjne i szkoliła uczestników. - Dziś wracamy m. in. z terenu gminy Markusy, gdzie dokonaliśmy przeglądu wałów przeciwpowodziowych - zaznaczył. Od wczoraj obowiązuje tam II stopień zagrożenia hydrologicznego. Wody Polskie skontrolowały urządzenia hydrotechniczne. - Żadnych niepokojących zjawisk nie zaobserwowano. Dziś mamy do czynienia również ze zjawiskiem wiatru północnego, który jest w odwrocie, prawdopodobnie teraz lub w najbliższych godzinach będzie to wiatr południowy, a to jest niezwykle istotna informacja, bo głównie wiatr północny powoduje tzw. cofkę. Wszystkie służby nadal będą w pełnej gotowości, będzie pełna mobilizacja, ponieważ spodziewamy się, że w poniedziałek-wtorek do Morza Bałtyckiego i Zalewu Wiślanego dopłynie ta wysoka woda, ten opad atmosferyczny, który miał miejsce na południu, opad niezwykle intensywny - tłumaczył.