Anulowali konkurs, teraz zmienią zasady

Co dalej z konkursem dla przedsiębiorców, którzy chcieli uzyskać grant na kapitał obrotowy z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego? Pierwszy konkurs został anulowany, o czym informowaliśmy. Agencja planuje ponownie go ogłosić, ale na innych zasadach.

- Obecnie planowane jest ponowne przeprowadzenie konkursu na zasadach uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 (czyli zarządem województwa – red.). Trwają uzgodnienia w sprawie zmian zasad i kryteriów naboru w nowym konkursie, umożliwiających przeprowadzenie konkursu zamkniętego (tzn. z terminem rozpoczęcia i zakończenia określonym datą i godziną). Pozwoli to na złożenie wniosków wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom – informuje Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w odpowiedzi na nasze pytania.

Dokładne terminy i zasady nie są jeszcze znane, ale jak wynika z powyższej informacji, będą się one różnić od naboru przeprowadzonego pod koniec września, który po protestach wielu przedsiębiorców został przez W-MARR unieważniony. Wiadomo też, że na pewno pieniędzy z grantów nie starczy dla wszystkich chętnych.

- Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, iż przy alokacji na konkurs wynoszącej 39 528 900 PLN oraz minimalnym grancie 23 535,33 PLN potencjalnych grantobiorców mogłoby być zaledwie 1679 (przy założeniu wnioskowania wyłącznie o minimalny grant, ewentualne większe granty zmniejszają jeszcze tę liczbę), przy liczbie mikro i małych firm w regionie wynoszącej ponad 110 000 – dodaje Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Po dwóch tygodniach otrzymaliśmy też od Agencji odpowiedzi na nasze pytania dotyczące przebiegu pierwszego konkursu. W-MARR tłumaczy, że zasady konkursu zostały ustalone w umowie z władzami województwa.

- Z uwagi na otwarty charakter naboru, przedsiębiorcy składający wnioski o granty bezpośrednio za pomocą Generatora Wniosków udostępnionego na stronie: https://granty.wmarr.olsztyn.pl wyczerpali kwotę przeznaczoną na dofinansowanie grantów w wysokości 150% dostępnej alokacji

w ciągu 3 min i 30 sekund od momentu uruchomienia naboru. Pozostała grupa przedsiębiorców usiłowała skorzystać z dostępu do Generatora Wniosków z wykorzystaniem strony internetowej www.wmarr.olsztyn.pl, co spowodowało zablokowanie tej strony przed rozpoczęciem naboru. Tym samym dostęp do Generatora Wniosków dla tej grupy przedsiębiorców okazał się niemożliwy. Powodem anulowania naboru wniosków o granty na kapitał obrotowy był brak możliwości zapewnienia przedsiębiorcom korzystającym z Generatora Wniosków równego dostępu do ubiegania się o wsparcie finansowe – pisze w odpowiedzi na nasze pytania Agencja. - Niemniej jednak należy stwierdzić, że elektroniczny Generator Wniosków, jako narzędzie informatyczne do przygotowania i złożenia wniosku o grant, jak również strona https://granty.wmarr.olsztyn.pl, na której generator był zlokalizowany, działały prawidłowo. Problem pojawił się na stronie Agencji (wmarr.olsztyn.pl), na której zamieszczony był link do Generatora. Generator był zabezpieczony przed nieuczciwymi praktykami w tym botami – twierdzi W-MARR. - Analiza funkcjonowania strony internetowej WMARR S.A. 30 września 2020 r. wykazała, że ilość żądań dostępu do strony była znacząco wyższa od statystycznej ilości przedsiębiorców spełniających kryteria ubiegania się o granty w województwie warmińsko-mazurskim, co spowodowało przeciążenie i zawieszenie strony.

Dlaczego Agencja nie zdecydowała, by przedsiębiorcy przy wypełnianiu wniosku posługiwali się podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym?

- Konkurs na granty na kapitał obrotowy adresowany był do mikro i małych przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Wykorzystanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego do wypełnienia wniosku ograniczyłoby równy dostęp do ubiegania się o wsparcie podmiotom nieposiadającym takich narzędzi – twierdzi W-MARR.

Wiele firm otrzymywało przed naborem telefony od przedsiębiorstw specjalizujących się w wypełnianiu takich wniosków, obiecujących pomoc przy uzyskaniu tych funduszy i gwarantujących 100-procent skuteczności w zamian za prowizję. Czy do Agencji takie sygnały nie wpływały? Nie dziwiło to Agencji? - pytaliśmy.

- Sposób, w jaki firma ubiegająca się o grant przygotowała wniosek, samodzielnie lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej, był indywidualną decyzją przedsiębiorcy. Firmy, które oferują przygotowanie wniosków aplikacyjnych działają na rynku od wielu lat, a ich aktywność jest uzależniona od ogłaszanych konkursów – stwierdzili przedstawiciele W-MARR, przysyłając odpowiedzi do naszej redakcji mailem niepodpisanym imieniem i nazwiskiem żadnego z pracowników Agencji.