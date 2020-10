Agencja unieważniła nabór wniosków (aktualizacja)

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego anulował nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy. Decyzja zapadła dzisiaj (5 października) po licznych skargach od przedsiębiorców. Przypomnijmy, że limit 9 milionów euro został w konkursie wykorzystany w ciągu trzech minut.

- To skandal – uważają przedsiębiorcy, którzy od rana 30 września wydzwaniali do naszej redakcji. Chcieli złożyć wnioski o granty w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale okazało się, że 9 milionów euro, jakie były do podziału, rozeszły się w... 3 minuty.

9 milionów euro (ponad 36 milionów złotych) jest przeznaczonych na pomoc mikro i małym przedsiębiorcom, których obroty spadły o co najmniej 30 procent z powodu pandemii koronawirusa. Nabór elektronicznych wniosków o granty na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego rozpoczął się o godz. 8. Problem w tym, że strona agencji dzisiaj rano nie działała, aktywny był jedynie bezpośredni link do wniosku.

- Ten link skopiowałem sobie na szczęście wcześniej, więc mogłem wypełnić formularz. O godz. 8.03 kliknąłem „zapisz” i okazało się, że nie ma już wolnych środków. Jak to możliwe, by przez trzy minuty rozeszło się w sumie 9 milionów euro, które agencja miała do rozdysponowania w formie grantów? To po prostu jeden wielki skandal. Dlaczego agencja nie wymagała podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego od wnioskodawców? Wtedy byłoby zupełnie inaczej – uważa pan Wojciech, jeden z przedsiębiorców.

- Ja zapisałem wniosek o 8.02 i miał numer ponad 800. Chwilę później swój wniosek zapisywała moja koleżanka, która również prowadzi firmę i już nie został zaakceptowany – dodaje kolejny przedsiębiorca.

- Mi nie udało się wysłać wniosku, ale moja koleżanka twierdzi, że mogła to już zrobić o 7.40. Nie może być tak, że tak duże pieniądze są dzielone na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Przecież wszyscy zostaliśmy poszkodowani przez pandemię, a ze środków skorzystają nieliczni – dodaje pan Zbigniew, kolejny z przedsiębiorców.

- Cała procedura składania wniosku o grant już od samego początku była wątpliwa na przykładzie innych województw. WMARR jako wybrana instytucja do przyjmowania wniosków najwyraźniej nie udźwignęła tego obowiązku. Jak widać na załączonym zrzucie

Rano strona Agencji nie działała, działał tylko bezpośredni link do formularza (fot. Czytelnik)

ekranu strona internetowa WMARR nie działała już przed godziną 8 rano i tak trwa do blisko godziny 10. Ciężko zatem w sposób obiektywny stwierdzić , że nabór się rozpoczął i zakończył a środki rozdysponowano gdyż strona najzwyczajniej nie działała – dodaje pan Konrad, kolejny przedsiębiorca. - Jeżeli faktycznie nabór się odbył, to należy wprost spytać o jego prawidłowość i wiarygodność, gdyż dostęp do generatora wniosku powinien być zapewniony dla każdego wnioskodawcy, z uwagi na publiczny charakter grantu, bez względu na skutek złożonego wniosku. Sytuacja wygląda bardzo poważnie, a sama organizacja naboru i forma jej rzekomego przeprowadzenia jest na tyle wątpliwa, że powinny zająć się tym stosowne organy. Sprawa jest skandaliczna i wymaga szczegółowego wyjaśnienia oraz wyciągnięcia wniosków.

Pan Konrad maila w tej sprawie wysłał nie tylko do naszej redakcji, ale również do WMARR,

Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i osób zarządzających Programem Operacyjnym Warmia Mazury, z którego finansowane są granty.

Próbowaliśmy się dzisiaj dodzwonić do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. W kolejce oczekujących na połączenie byliśmy na miejscu... 28. Zapewne od rana przedsiębiorcy bombardują telefonami pracowników tej instytucji. Wysłaliśmy więc pytania mailem i czekamy na odpowiedzi.

Przedsiębiorcy, którym udało się złożyć wniosek elektroniczny, mają teraz kilka dni na przesłanie papierowych wersji z załącznikami do Agencji. Po ich weryfikacji mają podpisywać umowy o dofinansowanie.

Aktualizacja ze środy, 30 września: O godz. 14.33 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego wydała komunikat w sprawie naboru wniosków. Publikujemy go w całości: "Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. w ramach projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” złożonych zostało 1522 wnioski.

Pierwszy wniosek został zarejestrowany w Generatorze Wniosków o godzinie 08:00:32.309738, zaś ostatni wniosek o godzinie 08:03:30.926640.

Projekty najczęściej były składane przez firmy posiadające siedzibę na terenie takich gmin jak:

- Miasto Olsztyn – 424 projekty

- Miasto Elbląg – 145 projektów

- Iława – 65 projektów

- Ostróda – 54 projekty

- Mrągowo – 52 projekty

- Lidzbark Warmiński- 52 projekty

- Bartoszyce – 48 projektów

- Ełk – 47 projektów

- Giżycko – 42 projekty

- Kętrzyn – 40 projektów

- Stawiguda – 35 projektów

- Szczytno – 30 projektów

- Lubawa – 29 projektów

- Braniewo – 28 projektów

- Nowe Miasto Lubawskie – 27 projektów

Najwięcej projektów złożyły firmy deklarujące obecne zatrudnienie na poziomie 1 etatu, w tym samozatrudnieni – 830 wniosków, następnie firmy deklarujące obecne zatrudnienie na poziomie 2 etatów – 162 wnioski oraz firmy deklarujące obecne zatrudnienie na poziomie 3 etatów – 107 wniosków.

Średnia wartość grantu wynosi ok. 39 400 zł. Mediana wartości grantu wynosi: 23 535,33 zł

O najwyższą możliwą do uzyskania wartość grantu na kapitał obrotowy w wysokości 164 747,31 zł wystąpiły 2 firmy deklarujące obecnie zatrudnienie na poziomie 49 etatów."

Aktualizacja z piątku, 2 października: W piątek zarząd agencji wydał kolejny komunikat w sprawie konkursu: "Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż ostateczna decyzja co do dalszej kontynuacji naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w formie grantów na kapitał obrotowy zostanie podjęta w dniu 5 października 2020 r. po rozpatrzeniu wszelkich zastrzeżeń i uwag dotyczących przedmiotowej sprawy.".

Aktualizacja z poniedziałku, 5 października: Dzisiaj Agencja wydała komunikat w sprawie naboru wniosku: "Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie na podstawie § 12 ust.4 pkt.1 Regulaminu naboru w ramach wezwania do składania wniosków o granty na Kapitał obrotowy RPO WiM na lata 2014-2020, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” podjął decyzję o anulowaniu naboru wniosków. Informacja o nowym naborze ukaże się w najbliższym czasie". Przepis regulaminu, na który powołuje się Agencja, mówi o tym, że "nabór może zostać anulowany w następujących przypadkach: 1) zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury naboru lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego, 2) ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Nadal nie mamy odpowiedzi na pytania, które wysłaliśmy do agencji w ubiegłym tygodniu.