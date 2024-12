Badanie na temat wykorzystania transportu morskiego i elbląskiego portu

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat wykorzystania transportu morskiego i Portu Elbląg. Rozwój naszego portu jest bowiem niezwykle ważny dla miasta i regionu.

Badanie polega na wypełnieniu załączonej ankiety. Celem badania jest pozyskanie informacji na temat kierunku eksportu wyrobów i wykorzystania transportu morskiego. Informacje te posłużą do wskazania potencjalnych kierunków rozwoju portu morskiego w Elblągu oraz do celów naukowych. Wyniki po opracowaniu zostaną również zaprezentowane na konferencji pt. „Impulsy rozwojowe miasta Elbląg i jego obszaru funkcjonalnego” współorganizowanej przez miasto Elbląg. Pragniemy podkreślić, że badanie jest dedykowane do Przedsiębiorców, których rzeczywisty obszar działania jest lub będzie związany z transportem morskim lub współpracą z elbląskim portem. To właśnie dlatego Państwa opinia jest dla nas szczególnie ważna i liczymy na pozytywny odbiór poprzez wzięcie udziału w ankiecie. Ankieta będzie aktywna od 29.11.2024r. do 31.12.2024r.

Link do ankiety.